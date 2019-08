La carica dei quarantenni di Zelenskiy, così riparte l’Ucraina di Antonella Scott

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, a sinistra, con il suo alleato Dmytro Razumkov, appena nominato speaker del nuovo Parlamento (Reuters)

Per insegnar loro il mestiere di deputato, li hanno mandati a un campo estivo nei Carpazi. Dodici ore di lezioni al giorno per i 254 debuttanti che da giovedì siedono nei banchi della Verkhovna Rada, il Parlamento unicamerale ucraino che per la prima volta dall’indipendenza del 1991 ha un partito di maggioranza, espressione di un presidente, Volodymyr Zelenskiy, eletto a sua volta in aprile con il 73% dei voti. Un successo che si è ripetuto alle elezioni parlamentari di luglio, trionfo-bis per Zelenskiy e per il suo partito, Servitore del popolo. Il 43% dei voti, 254 seggi su 450. «Voi non siete nessuno», ripetevano al campo agli apprendisti parlamentari, età media 41 anni come il loro presidente, volti nuovissimi della politica scelti dagli elettori non per qualità personali - ancora sconosciute - ma in quanto espressione di un partito su cui gli ucraini hanno riversato in massa tutte le loro speranze. Pur di voltare pagina. Quanto durerà la luna di miele?

Corruzione, economia, Russia

C’è chi vede in questo incredibile ricambio generazionale una vera rivoluzione. Il capitale di fiducia affidato al presidente venuto dal mondo dello spettacolo - in modo piuttosto uniforme nel Paese - è enorme. «Nessun altro nella storia dell’Ucraina ha mai contato su risorse simili, a fronte di un’opposizione debole e divisa e forte di una tale popolarità - scrive Konstantin Skorkin, analista del Carnegie Moscow Center -. Zelenskiy è riuscito a unire un Paese diviso». Un’amministrazione completamente rinnovata è priva di ombre del passato ma anche di esperienza: questi “servitori” del popolo saranno all’altezza delle responsabilità? Gli ucraini chiedono - e Zelenskiy ha promesso - di liberare il Paese dalla corruzione spezzando il legame oligarchi-politici, di rilanciare (anche grazie al primo punto) l’economia, di trovare una via d’uscita alla guerra nel Donbass.

Il sostegno dei mercati

I mercati, e i creditori internazionali come l’Fmi che discuterà la ripresa del programma di aiuti, sembrano decisi ad appoggiare l’esperimento. Scommettendo sulla solidità del mandato di Zelenskiy, che a differenza dai predecessori non troverà ostacoli in Parlamento al programma di riforme di cui parla. Per realizzarlo potrebbe anche appoggiarsi a Golos (Voce), il partito di orientamento liberale, europeista e riformatore, della rockstar Sviatoslav Vakarchuk, allontanandolo dai 25 seggi conquistati dall’ex presidente Petro Poroshenko. Ma intanto Zelenskiy ha iniziato con l’affidarsi a qualcuno ancora più giovane di lui, Oleksiy Goncharuk, un avvocato di 35 anni, indicato giovedì al Parlamento come il nuovo primo ministro. È considerato un riformatore convinto.