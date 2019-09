La carta delle donne in banca per valorizzare la parità di genere di Stefania Bariatti

4' di lettura

Due mesi fa il comitato esecutivo dell’Abi ha approvato la Carta delle donne in banca, che mira a valorizzare la parità di trattamento e di opportunità tra i generi nel settore bancario, all’interno delle organizzazioni aziendali, riconoscendo la diversità di genere quale risorsa chiave per lo sviluppo, la crescita sostenibile e la creazione di valore in tutte le aziende. Il ruolo delle donne nel mondo bancario è in continua evoluzione, come è attestato dal continuo aumento del personale femminile, che rappresenta, ormai, quasi la metà dei dipendenti del settore finanziario (45,9%). Il dato complessivo, però, in parte inganna: nelle posizioni di vertice non si arriva al 25% nel settore pubblico e al 20% nel settore privato. Molto spesso le donne si occupano di risorse umane di segretariato o di gestione amministrativa, e quando hanno contatto diretto con la clientela, le loro responsabilità diminuiscono con l’aumentare del valore del cliente per l’istituto. Le ricerche mostrano che, in generale, la percentuale delle donne si riduce con l’aumentare del livello di qualificazione, prestigio e salario.

Le donne sono minoritarie nelle attività meglio remunerate legate ai mercati finanziari non solo in Italia. A Wall Street, Londra o Parigi guadagnano tra il 25% e il 60% meno degli uomini, ricevono bonus inferiori, sono spesso meno promosse, tenute lontano dai migliori clienti.

Le iniziative per valorizzare le risorse femminili si stanno tuttavia moltiplicando e ne sono state avviate anche nel settore finanziario.

La Carta delle donne in banca adottata dall’Abi si ispira, infatti, a un’analoga iniziativa del ministero del Tesoro britannico, “Women in Finance Charter”, lanciata nel 2016 e firmata da più di 330 operatori, britannici e stranieri, che chiede alle imprese firmatarie di impegnarsi a implementare quattro azioni specifiche:

individuare un dirigente responsabile a garante per la diversità di genere e l’inclusione;