La carta si produce fai-da-te in azienda riciclando quella da buttare

L'aspetto ambientale è sicuramente piaciuto al management di Cucinelli. Ma pare che non sia stato l'unico.

Il PaperLab consentirebbe di distruggere i documenti cartacei contenenti informazioni sensibili direttamente in ufficio, senza i rischi associati all’esternalizzazione del servizio. Bozzetti o documenti top secret rimangono in casa e si rigenerano pronti per svolgere nuove funzioni.

Alla richiesta dei costi Epson glissa. Ma mette in chiaro che è possibile optare per il modello “as-a-service”, ovvero un contratto della durata di sette anni che comprende una valorizzazione mensile o trimestrale del prodotto hardware e aggiunge i servizi di assenza tecnica, nonché i materiali di consumo che sono necessari per la rigenerazione della carta.

Un sistema che non si incontra tutti i giorni, tant'è che l'installazione in Brunello Cucinelli è la prima in Europa. Ma Riccardo Scalambra, sales manager It reseller di Epson Italia fa notare che il settore delle utilities e quello bancario stanno chiedendo sempre più soluzioni sostenibili e non più solo di business.