Mercato casa ancora effervescente: +8,6%. Roma e Bologna in testa

Un secondo trimestre 2022 ancora all'insegna della crescita. Secondo i dati dell’Osservatorio dell’agenzia delle Entrate il tasso tendenziale delle compravendite del settore residenziale nel periodo sale infatti in Italia dell'8,6% rispetto allo stesso trimestre del 2021 per un totale di circa 219mila abitazioni, oltre 17mila in più rispetto al 2021. I tre mesi tra aprile e giugno 2022 risentono solo in parte dell’influsso negativo di variabili esogene, guerra e inflazione, e non inglobano ancora la frenata che il rialzo dei tassi di interesse indubbiamente provocherà nel settore.



Facendo i conti, un mutuo oggi ha un costo mensile decisamente meno allettante per via degli interessi da pagare. Il rialzo dei tassi, con l’ultima manovra della Bce che li ha aumentati di 0,75 punti percentuali non più di una settimana fa, ha colpito chi deve affidarsi a un mutuo per acquistare una abitazione.

I tassi di crescita delle vendite mostrano differenze tra i capoluoghi (+10,4% e circa 6.500 abitazioni compravendute in più rispetto al secondo trimestre del 2021) che tornano a crescere in misura maggiore dei comuni minori, non capoluogo (+7,7%, con circa 10.700 abitazioni compravendute in più del secondo trimestre del 2021).

COMPRAVENDITE E TREND 2022/2021 PER LE ABITAZIONI IN CAPOLUOGHI E NON CAPOLUOGHI

L’analisi dei dati mensili del secondo trimestre 2022, nel confronto con gli stessi mesi del 202, evidenzia una intensificazione degli scambi in maggio e giugno con tassi di crescita che raggiungono quasi il 27% nei comuni capoluogo del Sud. Meno vivace è risultato il mercato nel mese di aprile, soprattutto con riferimento ai comuni capoluogo, +0,7% su base nazionale.

La percentuale delle compravendite effettuate usufruendo dell'agevolazione “prima casa”, proxy delle abitazioni acquistate per abitazione principale, è pari al 66% circa delle unità acquistate dalle persone fisiche.