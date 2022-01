La casa connessa in cerca di una lingua comune per fare parlare gli oggetti

ThinQ Recipe è invece il nuovo “add on” di Lg che arricchisce le credenziali di forni e microonde. Le sue prerogative? Aggregare in un unico luogo virtuale tutti i servizi e i contenuti per la smart kitchen della casa coreana (e quelli dei suoi partner), renderli accessibili tramite l'app ThinQ e convertire ricette e programmi alimentari in ordini da effettuare via telefonino su Walmart o Amazon Fresh.



La casa digitale, come quella analogica del resto, è fatta anche di tanti piccoli dettagli. In camera da letto, per esempio, può trovare posto Smart Clock Essential, il nuovo orologio da tavolo di Lenovo con a bordo Alexa: promemoria e allarmi fanno il paio con la possibilità, tramite comando vocale, di aggiungere articoli al carrello dello shopping di Amazon, controllare gli apparecchi connessi compatibili (prese e luci in primis) e riprodurre la musica in streaming via Wi-Fi.

A proposito di Amazon. Il colosso di Seattle ha in serbo per il 2022 parecchi annunci, dal Fire Tv pensato per gli abitacoli delle auto connesse alla sensoristica basata su AI del nuovo Ring Alarm all'adozione di Matter su tutta la famiglia Echo (il modello Show 15 è ora in preordine).

E che dire di Google. A Las Vegas, la casa di Mountain View, ha raccontato diverse novità in arrivo per il suo ecosistema la maggior parte di queste vertono sulla maggiore facilità di accoppiamento fra diversi device. Cuffie e auricolari, Google Tv e Chromecast, smartphone Android e Chromebook, wereable con Wear Os e pc Windows: tutto si parlerà più velocemente e al varco si attende il rilascio di Matter per collegare gli oggetti connessi a Google Home ed ad altre applicazioni.

Un'ultima citazione va ad Adriano, a cui ha dato vita la Pmi innovativa torinese Domethics. Gli smartphone e i tablet anche più datati, grazie a questo dispositivo, si trasformano in hub in grado di gestire tramite app dedicata ogni dispositivo connesso della casa. L'obiettivo? Regalarci tutti i comfort di una casa domotica spendendo solo 80 euro, tanti quanti ne dovrebbe costare Adriano, il cui nome è un omaggio al deus ex machina di Olivetti.