La casa del futuro è più piccola e si arricchisce di nuovi servizi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Non solo il luogo fisico in cui “trovare riparo” esclusivo. Sempre di più una “piattaforma” su cui poter contare per ottenere servizi utili alla gestione del quotidiano, risparmiare tempo libero, sostenere la socialità, facilitare la conduzione della famiglia.

La casa del futuro non è più uno spazio, ma un servizio. Una nuova dimensione che, nelle metropoli come Milano, caratterizza sempre di più le forme luxury e short term-rent, ma è destinata a diventare predominante anche per il patrimonio immobiliare in locazione di lungo periodo o in proprietà, soprattutto a fronte di una popolazione sempre più anziana.

Loading...

Le facilities più che gli arredi

«Il nuovo lusso è la vivibilità della casa non solo nell’ampiezza e bellezza di spazi e arredi, ma soprattutto per l’offerta dei servizi che riesce ad erogare – conferma Rocco Roggia, ad del Gruppo Roseto, specializzato nel settore delle locazioni di alta gamma e che, da poche settimane a Milano, ha ampliato la propria offerta con cinque nuove residenze nel quartiere di City Life a marchio Roseto Prestige -. Ci riferiamo all’erogazione di facilities, che proiettano il nostro cliente in una condizione simile a quella che troverebbe in hotel. Ma anche alla definizione di modelli che superano la palestra o lavanderia in comune, ormai a disposizione in diverse nuove costruzioni, e vanno verso optional sempre più peculiari. Ad esempio, in alcune delle nostre realizzazioni abbiamo aperto club per la degustazione di vino».

Ma, in altri casi, la proposta riguarda anche l’assistenza medica o infermieristica; quella per l’intrattenimento dei figli; per la cura della persona o di tipo logistico. Se per ora parliamo di una realtà appannaggio di residenze di alta gamma, per una clientela con portafoglio, la situazione è destinata ad evolvere con una certa rapidità.

Abitare in un’app

«La casa in prospettiva si trasformerà in una piattaforma per la fornitura di servizi fisici e digitali per l’abitare – afferma l’architetto Joseph Di Pasquale, che dal 2015 ha avviato una ricerca sui comportamenti abitativi emergenti nei contesti urbani, propedeutici allo sviluppo di nuovi quartieri, come Chorus Life a Bergamo –. L’abitazione sarà una grande app, un ecosistema di servizi che integrano l’esperienza abitativa e si collocano su tre livelli, uno più intimo e collegato alla sfera privata e nell’unità immobiliare. Un secondo, sulla scala dell’edificio, che comprenderà aree co-working o per l’ospitalità, dove poter lavorare a casa senza restare a casa o poter accogliere amici, senza davvero riceverli. Un terzo, che riguarda la facility di quartiere. Il condominio da “dominio condiviso” si trasformerà in luogo in cui condivivere, cioè vivere insieme».