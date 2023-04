La casa del libro Mascali e la pausa al Don Camillo

A poca distanza c'è La casa del libro Mascali, scrigno in legno dal 1930 in Via della Maestranze, nel quale si organizzano letture e incontri culturali. Da lì in avanti, conviene disperdersi nel dedalo di vicoli che si intrecciano, tenendo come bussola il mare. Addentratevi nei Bagni Ebraici dove le miqweh, le vasche rituali, si trovano 18 metri sotto il livello stradale e sono alimentate ancora oggi da acque pure: anche i pilastri, le volte scolpite nella roccia contribuiscono ad ammantare questo ipogeo di un fascino senza tempo. Allo stesso modo, si resta stupiti dalla maestria di Giovanni Guarneri che ai tavoli del suo Don Camillo cucina i gamberi rossi marinati al gin e tortelli di tonno alla siciliana su crema di pomodoro datterino alla menta capaci ogni volta di emozionare

