La casa nell’armadio: abitazioni trasportabili e “mini”

Dante Bini

Un campo di carciofi alla Magliana viene così trasformato da Pier Luigi Nervi in un laboratorio all’aperto, per sperimentare in scala reale brevetti di case prefabbricate in cemento; un altro lotto agricolo, nella campagna di Castelfranco Emilia, diventa per il giovane Dante Bini (poi noto come l’architetto della villa di Michelangelo Antonioni in Sardegna) la base del Mushroom Field, una fungaia artificiale per cupole leggere, ottenute spruzzando calcestruzzo su un’armatura di molle metalliche. «Mini case con la forma dell’aria», le definì l’autore, brevettandole col nome di Binishells che fece subito il giro del mondo, attirando l’attenzione di americani e giapponesi.

In un Paese come l’Italia, ossessionato dal sogno dell’architettura come piccolo monumento radicato al suolo, questo era l’avvio di una silenziosa rivoluzione che raccolse attorno a sé una piccola folla di architetti, ingegneri, costruttori, persino geniali bricoleur, tutti impegnati a dar sostanza a una visione della casa come meccano mobile e trasformabile, dal guscio agli interni e fino agli arredi.

Joe Colombo

Su questo, in particolare, si impegnò Joe Colombo (1930-1971), geniale prefiguratore di una rivoluzione dell’abitare che non fu valutata al suo tempo nella giusta misura che gli riserviamo oggi, soprattutto dopo la dura esperienza dello smart working e del confinamento domestico. Sul futuro Colombo aveva le idee molto chiare, tanto da poter scrivere già negli anni 60: «le persone potranno studiare a domicilio e lì svolgeranno anche la loro attività. Le distanze non avranno più grande importanza, non sarà più giustificata la necessità di megalopoli».

Nella montante stagione d’oro della Milano rampante sulla scena del mondo, il giovane Joe (di cui una nuova monografia celebra i cinquant’anni dalla morte) si assume il ruolo del visionario pragmatico, un occhio all’industria e un altro alla sua trasformazione in vero e proprio sistema culturale, capace di traghettare i costumi dell’oggi nella previsione dei comportamenti del domani.

«Barba rossa, occhi luminosi, pipa in bocca, un po’ tarchiato d’aspetto» come lo ricorda Ignazia Favata, sua storica assistente e curatrice dell’archivio «Colombo viveva con frenesia». Come Mollino l’appassionavano lo sci e le automobili; a sua differenza invece, era interessato alla tecnologia e la meccanica perché le riteneva strumenti per il cambiamento. All’insegna dell’«anti-design» andò all’attacco del «simbolismo del mobile» e si muove alla ricerca di un futuro non condizionato da fantasie formali o facili accostamenti alla fantascienza. Al concetto di “stile” egli oppose la prospettiva di sistemi e strutture abitabili che prevedessero la scomparsa del mobile in favore di nuovi tipi di habitat: spazi trasformabili, per i gruppi che sostituiranno la famiglia tradizionale e che condivideranno attrezzature tali da consentire l’intercambiabilità delle più diverse funzioni. Come la cucina monoblocco su ruote, che condensava in un solo blocco tutti gli elettrodomestici e stoviglie per 4 persone; come l’armadio container per uomo e per donna (un baule su ruote con elementi estraibili per creare zone riservate); come il personal container per leggere e lavorare (il mondo in una scatola!) e il clamoroso letto Cabriolet che, insieme al Rotoliving, portava l’automobile nel mondo dell’arredo, buttando all’aria tutti gli stereotipi della cultura dell’abitare e realizzando in maniera inaspettata il celebre aforisma di Le Corbusier sulla casa come «macchina per abitare».