La casa ora si arreda online grazie a siti specializzati e realtà aumentata di Fabrizia Villa

In occasione di Pitti Uomo 96 del giugno scorso, Marni ha rinnovato il design della terrazza del negozio di LuisaViaRoma

5' di lettura

Comprare il divano dal divano, ma anche allestire la tavola con pezzi preziosi e limited edition è sempre più facile e, soprattutto, veloce. Grazie a Internet. Dopo viaggi, elettronica, moda e food è il design la nuova stella dell’e-commerce. Certo i volumi di vendite online non sono quelli della moda, che per il 2019 ha una crescita stimata del 18 per cento per un valore complessivo di 3,3 miliardi di vendite, ma con 1,7 miliardi il mercato dell'arredamento e dell'home living fa registrare un promettente 26 per cento in più rispetto al 2018 (dati Netcomm-Politecnico di Milano).

Non è un caso che a cogliere questo trend ora sono anche i colossi dell'e-commerce. A partire da Amazon, che fin dal suo arrivo in Italia, nel 2010, propone la categoria Home and Furniture, ma come spiega Sara Mojdehi, category leader Home&Furniture Italy&Spain, si è arricchita nel tempo di nuove voci fino ad arrivare, di recente, a proporre ai clienti l’acquisto di mobili di grandi dimensioni come divani e armadi. «Anche per questo da aprile ci siamo decisi a partecipare per la prima volta alla Design Week milanese. Con il progetto “House in a box” abbiamo presentato una selezione tra i milioni di prodotti che proponiamo allestendoli in due case ideali arredate per target diversi». Ma quello su cui Amazon ha maggiormente lavorato anche per distinguersi dalla concorrenza è l’esperienza d’acquisto, introducendo funzionalità che rendono l’ordine con un click decisamene più semplice. Tra queste, Discover, che aiuta a trovare nel mare di offerte quella che più fa per noi creando liste sempre più ristrette attraverso il meccanismo dei like. Inoltre, grazie alla realtà aumentata, chi ha l’app ora può vedere il divano, il tavolo il letto scelto nella propria casa cliccando semplicemente su “visualizza nella stanza”, la stessa in cui viene (per ora solo in alcune grandi città) direttamente consegnato l'acquisto di grandi dimensioni.

Il colosso di Seattle sbarca in un mercato dove certo non mancano le proposte. A cominciare dai siti di riferimento per la vendita digitale del design come Made in Design, da poco acquisito dal gruppo francese Printemps. Fondato vent’anni fa da Catherine Colin, il sito ha un catalogo di 30mila prodotti, 400 marchi e 2mila designer e propone ogni mese fino a mille novità scelte, come sottolinea Colin per «apportare il meglio del design per tutti, a prescindere dallo stile e dal budget».

Attenzione alle tendenze e shopping ispirazionale sono le parole d’ordine di Westwing, altra importante realtà nata otto anni fa da un’idea di Delia Fischer, ex redattrice delle riviste ELLE ed ELLE Decoration Germania, e oggi quotata alla borsa di Francoforte. In Italia, conosciuta fino all’anno scorso con il nome Dalani, è presente con due piattaforme: Westwing.it, il primo shopping club italiano, e Westwing.now, e-commerce per la casa tradizionale. La parte club, che da luglio vede come creative director Alice Etro, è riservata ai soli utenti iscritti e propone una vasta ricerca di tendenze suddivise per mood a cui ispirarsi per gli acquisti. Le offerte sono flash e rimangono online cinque giorni.

La casa ora si arreda online Photogallery19 foto Visualizza

La scelta di un direttore creativo proveniente dal mondo della moda non è casuale, visto che lo scambio, anche di strategie, tra fashion e design è sempre più diffuso. A intuire questa tendenza con largo anticipo è stata per esempio LuisaViaRoma, nata come boutique a Firenze nel 1929, poi affiancata dall’omonima vetrina virtuale nel 1999 che nel 2008 si è evoluta in portale indipendente diventando in breve punto di riferimento del luxury e-shopping nel settore moda con oltre 50 milioni di utenti unici. Il reparto Home, guidato da Annagreta Panconesi, figlia di Andrea, ceo di LuisaViaRoma, è nato nel 2015 e propone un’attenta selezione di prodotti, oltre a vantare numerose collaborazioni con architetti e designer. Tra le più recenti, quelle con Cristina Celestino e Sara Ricciardi o con brand come Marni, che in occasione di Pitti Uomo ha rinnovato il design della terrazza del negozio di LVR di Firenze con una collezione coloratissima di sedute e complementi d’arredo creata in Colombia con tecniche artigianali.