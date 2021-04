La casa? Più grande e nel verde Nei piccoli centri acquisti a +12%

L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato in esclusiva per Il Sole24Ore le compravendite realizzate attraverso le proprie agenzie attive in Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige nel 2020 e nel 2019.

In Veneto nel 2020 la maggior parte delle compravendite ha riguardato l’abitazione principale (77,3%), il 14,9% sono acquisti per investimento e il 7,7% sono compravendite di case vacanza. Rispetto al 2019 si registra un calo della percentuale di acquisti per investimento, mentre cresce la percentuale di acquisti di case vacanza. In Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige si preferisce puntare sulla prima casa, la fascia in cui si sono concentrate le transazioni.

«Una conferma del trend determinato in gran parte dall’emergenza sanitaria in corso che, anche a livello nazionale, ha frenato gli acquisti per investimento e ha spinto le compravendite di case vacanza - racconta Fabiana Megliola, responsabile dell’ufficio studi Tecnocasa -. Acquisti per investimento in calo anche in Friuli-Venezia Giulia e in Trentino-Alto Adige, mentre sono sostanzialmente stabili le percentuali di acquisto di casa vacanza».

Secondo Scenari Immobiliari nel corso di questi mesi le famiglie che hanno deciso di spostarsi fuori città, utilizzando la propria seconda casa, affittandone una o effettuando un acquisto, sono quasi mezzo milione. Per l’anno prossimo si prevede un ulteriore aumento. Su questo trend viaggia la riscoperta dei laghi, magari a un’ora di auto dall’abitazione primaria.

In città come Padova, Verona e Trieste si punta soprattutto ad ampliare la prima casa, anche perché le zone offrono l’opportunità di spazi verdi senza dover necessariamente ricorrere a una casa delle vacanze.