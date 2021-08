La casa secondo Dolce&Gabbana: eccellenza del made in Italy e un tocco di sana eccentricità

4' di lettura

Sei mesi, meno di duecento giorni, sarebbero stati pochissimi anche in era pre Covid per passare dal disegno su carta alla produzione e creazione e poi all’allestimento in un luogo straordinario come la Scuola Grande della Misericordia di Venezia. Tanto è bastato invece a Domenico Dolce e Stefano Gabbana per realizzare il progetto casa, presentato oggi con ospiti da tutto il mondo (o meglio, da tutti i Paesi dai quali è consentito volare verso l’Italia).

L’accoglienza di Venezia

Con l’estate 2021 Venezia ha ritrovato il turismo – forse fin troppo, stando al progetto di introdurre, per il 2022, il numero chiuso. Ma soprattutto ha ritrovato i grandi eventi, dalla Biennale di architettura al festival del cinema che si apre martedì 1° settembre, il tutto all’interno dei festeggiamenti dei primi 1600 anni di vita della Serenissima. Grandi eventi accanto, appunto, a eventi come questo di Dolce&Gabbana, che dopo la casa presenteranno le collezioni di alta moda (pezzi unici da donna), di alta sartoria (uomo) e le nuove linee di alta gioielleria e orologeria. Tre giorni per mostrare l’ennesimo e sempre rinnovato sforzo creativo di Domenico Dolce e Stefano Gabbana e dell’azienda che hanno fondato, ma anche le eccellenze del made in Italy, artigianali e, per la casa, anche di “artigianato manifatturiero”, per così dire, perché i mobili sono frutto di una partnership con il gruppo italiano Luxury Living, leader nel mondo del furniture e in particolare di quello creato insieme a stilisti.

Da Firenze a Venezia

Un anno fa i tre giorni delle collezioni più esclusive della maison erano stati allestiti a Firenze, una tappa del personalissimo grand tour iniziato da Dolce&Gabbana con la presentazione della prima collezione di alta moda, nel 2012. «Questo della casa è il primo grande progetto da allora, il più impegnativo da quasi dieci anni in termini di energie, da quelle creative a quelle economiche – spiegano i due stilisti –. Alta moda, alta sartoria, alta gioielleria e alta orologeria continuano a essere un impegno importantissimo, ma stagione dopo stagione, anno dopo anno, il meccanismo è, per così dire, oliato. Per la casa invece abbiamo ricominciato da zero. O forse non proprio». Il dubbio e le risate che l’accompagnano è presto spiegato: «Siamo entrambi appassionati di mobili e arredamento da sempre e negli ultimi anni abbiamo pensato spesso di creare una nostra linea. In fondo è un passo naturale, dopo aver costruito, in decenni di lavoro, un vero e proprio universo, un lifestyle, come dicono gli americani. Però servivano i partner giusti e durante il Covid li abbiamo trovati. A guidarci è stato, come sempre, l’amore per il made in Italy e il desiderio di valorizzare questo patrimonio culturale e artigianale e del saper fare che il nostro Paese ha. Anzi, ci dispiace per tutti gli altri e sia detto senza offesa, è un patrimonio che solo il nostro Paese ha».

Partnership di eccellenza

I mobili per la zona living e letto, oltre che per la cucina e tanti altri ambienti, sono frutto di un accordo («non una licenza», sottolineano Domenico Dolce e Stefano Gabbana) con Luxury Living, leader in Italia e nel mondo nell’arredo-design. Poi ci sono i complementi, i tessuti (ma forse sarebbe più giusto parlare di “vestiti per la casa”), i piccoli accessori e, last but not least, lampade e lampadari, frutto del lavoro congiunto con artigiani di ogni regione italiana e nomi conosciuti in tutto il mondo come Barovier&Toso, Fontana Arte, Orsani (mosaici). O ancora, solo per restare al Veneto, Mian, I Dogi, Venini, Barbini, Salviati, Tessiture Bevilacqua. Dalle ceramiche siciliane, ai tavoli in legno, dalle poltrone con rivestimento ricamato a mezzo punto ai pavimenti “modulari” in pietra lavica. Un collage di gusto – anzi, di una vera e propria estetica –, mani sapienti e materiali di eccellenza: anche in questo caso, niente accordi di licenza, ma partnership “a guida” Dolce&Gabbana. «Nulla accade per caso o forse tutto accade per caso e poi si ricompone come per magia in un grande quadro – aggiungono i due stilisti –. L’allestimento alla Scuola Grande della Misericordia si concentra su due dei quattro temi della linea casa, il mondo leopardato e quello del carretto siciliano (si veda il collage di immagini in alto). Non potevano mancare quindi i piccoli elletrodomestici e i frigoriferi “artistici” fatti negli anni scorsi con Smeg e la parte enogastronomica, dai panettoni alla pasta, una parte che in futuro crescerà ancora». Per gli altri due temi, mediterraneo e universo zebrato, occorre aspettare la presentazione dell’alta sartoria, che sarà lunedì 30 agosto alla Scuola Grande di San Rocco. «

La distribuzione

Dopo la presentazione di Venezia, la collezione sarà a Milano, dove il 5 settembre inizia il Salone del mobile, con un’edizione straordinaria che arriva dopo la cancellazione delle edizioni di aprile 2020 e 2021 della più famosa fiera al mondo dell’arredo-design. «Nella nostra città avremo due negozi, uno in via Durini, diventata negli anni una sorta di strada del design, e uno in corso Venezia – concludono Domenico Dolce e Stefano Gabbana –. Lo spazio che oggi ospita le collezioni donna e bambino diventerà la “casa della casa”. Vorremmo cambiare allestimento circa ogni mese, sia perché questa prima collezione è grandissima, oltre 400 pezzi, sia per il divertimento di chi verrà in negozio e potrà trovare ogni volta un piccolo grande universo Dolce&Gabbana diverso».