La casa si conferma «bene rifugio»: prezzi e scambi stabili come nel 2021

Il mercato della compravendita di abitazioni in Italia resta forte nel primo quadrimestre 2022, dopo l’exploit dello scorso anno, evidenziando un trend stabile sui livelli dell'ultimo quadrimestre del 2021, ma con percentuali di crescita più limitate.

È il giudizio del 54,2% degli operatori immobiliari Fimaa - Federazione italiana mediatori agenti d’affari, aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia. Un andamento giustificato da due fattori: da un lato una domanda per acquisto percepita ancora dinamica dal 56,3% di agenti immobiliari interpellati, dall’altro una quantità di offerta in vendita che viene definita in riduzione dal 51,2% di essi. Il risultato, secondo la maggioranza del campione (58,4%), è una variazione percentuale tendenziale dei prezzi pari al +4 per cento.

Le aspettative

Secondo il sentiment, il quadro congiunturale dell'attuale momento di mercato proseguirà ancora sugli stessi livelli del quadrimestre appena concluso, sia per il numero di scambi (62,2% dei giudizi), sia per i prezzi medi di vendita (share del 68,4 per cento).

Il mercato, secondo più di un quarto del campione, è ancora trainato dalle agevolazioni (estese fino a tutto il 2022) per i giovani con meno di 36 anni (esenzione imposte e mutuo fino al 100%), seguite dagli acquisti per investimento (23,4 per cento). Al terzo posto con il 20,3% dei giudizi sono indicati i tassi di interesse sui mutui, ritenuti ancora competitivi (questi tre item hanno ottenuto il 69,3% di risposte).

Tra le motivazioni più marginali, in base ai giudizi espressi, si annoverano (in ordine decrescente): gli investimenti in immobili da parte degli stranieri (6,6%); i processi di sostituzione della prima casa; i prezzi ritenuti ancora competitivi; l’interesse per i centri storici (nel complesso 4,5% di risposte); la richiesta di seconde case al di fuori dei grandi centri, da vivere in tutte le occasioni (lavoro, studio, vacanza; 2,5% di risposte).

Santino Taverna, presidente nazionale Fimaa, ha commentato: «L’elevata propensione al risparmio delle famiglie italiane rappresenta uno dei punti di forza per lo sviluppo dell’economia nei prossimi mesi. Il mercato è trainato, prevalentemente, dagli acquisti dei giovani che possono accedere ai finanziamenti agevolati, ma poco meno di un quarto di acquisti di abitazioni è per investimento. Considerati gli aumenti che hanno raggiunto i canoni di locazione, rapportati ai prezzi di vendita degli immobili mai così convenienti, nell’attuale fase di mercato l’investimento immobiliare permette di raggiungere interessanti redditività, competitive rispetto a quelle dei titoli di Stato. E in più si può sperare in una rivalutazione in conto capitale in una fase di inflazione in ascesa».