La cash flow tax e il mito fallace delle semplificazioni a ogni costo Se l’obiettivo è la lotta all’evasione, esistono misure molto più efficaci di Fabio Ghiselli

Una delle proposte avanzate per riformare quello che per prassi definiamo “sistema fiscale” ma che, invece, assomiglia molto di più a un puzzle pieno di tessere mancanti o in equilibrio precario, è la cosiddetta cash flow tax, da alcuni ritenuta la versione “base” del Liquid income taxation system (Lits).

Si tratta di un modello che prevede l’applicazione dell’imposta (l’Irpef), su una base imponibile corrispondente al saldo tra le entrate e le uscite di cassa. I soggetti passivi sarebbero i titolari di reddito di lavoro autonomo, professionale e d’impresa, che potrebbero essere coinvolti per tappe. In un primo tempo la misura sarebbe applicabile alle imprese minori in contabilità semplificata, ai lavoratori autonomi in regime forfettario o di flat tax, per poi estendersi ai lavoratori autonomi, professionisti e soci di società di persone, in contabilità ordinaria. La liquidazione dell’imposta avverrebbe con periodicità mensile o trimestrale.

Secondo il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, questa proposta avrebbe una duplice finalità: stabilizzare parte delle entrate tributarie, eliminando l’attuale sistema degli acconti e dei saldi, e «superare lo stress e l’ansia che circa 4 milioni di contribuenti vivono ogni anno» in tali occasioni.

Se da un lato è apprezzabile la sensibilità che l’amministrazione finanziaria dimostra nei confronti dell’equilibrio psicologico dei contribuenti, dall’altro non si possono non ravvisare degli elementi di criticità, alcuni dei quali sono già stati messi in evidenza su questo quotidiano.

Per i soggetti persone fisiche titolari di partita Iva, che già oggi determinano il reddito imponibile secondo il principio di cassa, il reddito soggetto a tassazione non è dato dalla semplice differenza tra incassi e spese inerenti all’attività, ma è influenzato da altri elementi come gli ammortamenti, gli accantonamenti, le plusvalenze e minusvalenze, e i numerosi limiti alla deducibilità di diverse spese.