La Cassa geometri amplia il welfare sanitario e investe sulla prevenzione

Cresce il welfare sanitario della Cassa di previdenza dei geometri, soprattutto verso la prevenzione grazie alla nuova polizza di assistenza sanitaria, stipulata con UniSalute.

I geometri iscritti all'ente potranno contare su un pacchetto per la prevenzione annuale, che comprende una serie di prestazioni tra cui l'esame emocromocitometrico completo, l'esame delle urine, l'elettrocardiogramma base e la visita specialistica oculistica; per gli uomini di età superiore a 40 anni, una volta all'anno, PSA, PSA free, ecografia prostatica, ECG da sforzo ed ecografia transrettale.



Il pacchetto maternità

Un'attenzione maggiore viene rivolta anche alle professioniste in caso di maternità, con un'offerta ad hoc, che include una serie di prestazioni tra cui ecografie, inclusa la morfologica, quattro visite di controllo ostetrico-ginecologiche, un esame a scelta tra amniocentesi, villocentesi o test equivalente, ecografia fetale e visita di controllo ginecologico post parto; introduzione del test HPV (papilloma virus) per le donne di età superiore ai 30 anni una volta ogni due anni.

In caso di non autosufficienza è previsto un indennizzo forfettario di 1.600 euro mensili per cinque anni.

Il ruolo assistenziale della Cassa

«La Cassa Geometri oltre al suo core business della previdenza, rafforza ancora di più la tutela della salute mettendo al centro l'aspetto assistenziale dei propri iscritti e dei loro familiari” - commenta Diego Buono, Presidente della Cassa Geometri - “Ampliare l'offerta di welfare integrato aggiungendo prestazioni importanti per la prevenzione annuale o il pacchetto maternità significa onorare l'impegno della Cassa e dare un segnale importante di attenzione soprattutto in un momento complesso e delicato come questo, nel quale la salute e la prevenzione giocano un ruolo fondamentale nella vita di ciascuno, sia professionale che familiare”.