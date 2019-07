La Cassazione: niente panino da casa nelle mense scolastiche

1' di lettura

Non esiste un diritto soggettivo a portare da casa i pasti da consumare nella mensa scolastica. Le sezioni unite della Cassazione prendono le distanze da quanto affermato dal Consiglio di Stato nella querelle che aveva opposto i genitori al sindaco di Benevento.

VIDEO / Irregolare una mensa su tre

Per il supremo consesso la materia, in assenza di un diritto perfetto, non può essere oggetto di accertamento da parte del giudice ordinario. La gestione del servizio mensa rientra nell'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado in attuazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione. Alle famiglie resta la scelta di portare a casa i figli e riportarli a scuola dopo pranzo.

