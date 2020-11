La Cassazione richiede la taratura periodica anche per l'etilometro

In caso contrario, si creerebbe un’evidente ed irragionevole distonia tra i settori civile, amministrativo e penale: applicando un diverso regime sull’onus probandi, la medesima fattispecie potrebbe costituire solo illecito penale e non illecito amministrativo. Ciò sarebbe in totale contrasto con il principio di sussidiarietà del diritto penale e, cioè, dell’utilizzo dello strumento penale solo quale extrema ratio, in caso di insufficienza degli strumenti sanzionatori previsti dagli altri rami dell’ordinamento.

L’orientamento prevalente della Cassazione ha, pertanto, affermato che il Regolamento di esecuzione del Codice della strada - all’articolo 379, commi 6, 7e 8 - si limita ad indicare le verifiche cui gli etilometri vanno sottoposti per poter essere prima omologati e poi testati sia al momento dell’entrata in servizio sia periodicamente, per poter essere adoperati. Ma, secondo la Corte, la norma non prevede divieti la cui violazione determini espressamente l’inutilizzabilità delle prove acquisite. Lo stabiliscono, tra le tante, la sentenza 26314/ 2020, depositata il 21 settembre, e la 17463/2011.