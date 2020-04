La famiglia Della Valle 5 milioni alle famiglie delle vittime tra i sanitari, Lardini produce mascherine per le Marche Damiani ospita la Protezione civile - Raccolte fondi per gli ospedali da parte di Stroili a Bergamo e Marco Bicego a Vicenza - Levi’s stanzia fondi in tutto il mondo, Italia compresa

6' di lettura

La Famiglia Della Valle, anche a nome dei dipendenti del Gruppo Tod’s, dona la somma di 5 milioni di euro da destinare ai familiari del personale sanitario che ha perso la vita nella lotta al Covid-19. «Il loro altruismo e il loro coraggio saranno per sempre un esempio per tutti noi – spiega la famiglia –. L’amministrazione del fondo sarà affidata alla Protezione Civile, che ringraziamo per l0immenso lavoro che svolge tutti i giorni nella lotta al virus. Il fondo si chiamerà “Sempre con Voi” e chiunque vorrà, potrà contribuire tramite il conto aperto dalla Protezione Civile:

IBAN IT66 J030 6905 0201 0000 0066 432.

L’impegno di Lardini

Oltre alla solidarietà dall’estero, prosegue la corsa di quella delle aziende italiane. Lardini ha organizzato una parte della sua filiera produttiva a Filottrano (Ancona), utilizzando la catena, le fasi di acquisto e logistica, per la realizzazione di mascherine protettive, ad uso esclusivamente civile, in vista della carenza di materiale per la popolazione. È stato acquistato da un fornitore italiano il tessuto non tessuto idoneo per la realizzazione di questi presidi di protezione, che permetterà la produzione di circa 60mila mascherine, nell’assoluto rispetto delle norme di fabbricazione. Verranno infine igienizzate con trattamento ad Ozono in camera stagna per oltre 300 minuti, e successivamente confezionate per essere consegnate. La produzione avverrà inizialmente all’interno dello stabilimento, rispettando ovviamente le norme sanitarie imposte. Le sarte hanno aderito all’iniziativa su base volontaria e avranno la possibilità di proseguire la realizzazione dal proprio domicilio, così da garantire un ulteriore sicurezza data dall’isolamento. Le mascherine saranno donate gratuitamente al paese di Filottrano e ai comuni carenti della regione Marche, anche grazie al supporto delle farmacie e del comune. «I nostri operai sono già a casa da diverse settimane, perché per noi la salute dei dipendenti è la priorità. Nonostante avessimo preso molte precauzioni, a un certo punto non ce la siamo sentita di continuare. Ora una parte di noi è tornata al lavoro, ma solo per produrre mascherine. Contribuire a sconfiggere questa emergenza è la cosa più importante. Al business ci penseremo dopo», spiega Andrea Lardini, presidente dell’azienda.

Il «triplo» sforzo di Damiani

Damiani Group ha messo a disposizione della Protezione civile 12mila metri quadrati di ExpoPiemonte, il palafiere recentemente acquistato a Valenza come futura sede delle manifatture del gruppo e ha avviato un piano da 100 mila euro destinato a vari ospedali, in primis a quelli di Tortona, Alessandria e Casale, fra i più colpiti dall'emergenza, oltre ad altri di varie regioni italiane. Come “seconda mossa” Damiani ha messo in moto il suo network per il recupero di mascherine e presidi sanitari da donare al personale degli ospedali perché possa lavorare in sicurezza. Last but not least, la mossa destinata al personale medico e infermieristico dell'ospedale di Tortona, trasformato in covid hospital, cui verrà donato un gioiello Bliss «per ringraziarli simbolicamente– dice Guido Damiani, presidente del gruppo – del grande lavoro che stanno svolgendo. In questo momento, mentre combattiamo questa battaglia dobbiamo essere uniti e ognuno fare qualcosa. È la stessa attenzione che rivolgiamo ai nostri dipendenti perché la loro salute e sicurezza ci stanno a cuore quanto il benessere dell'azienda e di tutto il territorio in cui è inserita». Per i dipendenti è infatti stata stipulata una polizza assicurativa in caso di ricovero o di bisogno di assistenza domiciliare.

Solidarietà dall’estero

C’è anche Flying Tiger Copenhagen, l’azienda danese di design low cost con sede in Danimarca e più di cento negozi in Italia, tra chi vuole contribuire al sostegno e alla salvaguardia del personale medico e ospedaliero, coinvolto in prima persona rischiando la salute ogni giorno, per l’emergenza coronavirus. Sono appena state consegnate 10mila mascherine modello KN95, equivalente allo standard ffp2, ad Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza Lombardia), che provvederà a distribuire il materiale al personale sanitario della Lombardia che in questo momento si trova più in emergenza.

Stroili aiuta l’ospedale di Bergamo

Il gruppo Stroili e la community dei suoi dipendenti hanno scelto di sostenere l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. È stata avviata la campagna per la raccolta fondi attraverso la piattaforma di crowfunding GoFundMe, con un’importante donazione da parte del gruppo Stroili cui si aggiungerà il contributo dei dipendenti che credono fortemente in questa iniziativa. L’obiettivo è coinvolgere il maggior numero possibile di persone a sostenere l’ospedale lombardo, il maggiore presidio nell’area d’Italia più colpita dall’emergenza.