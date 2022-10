La Cattedrale contemporanea di Siponto e la Grotta a Monte S. Angelo

Riprendere la strada litoranea significa potersi lasciare intrappolare dalle liane metalliche della Basilica di Siponto alle porte di Manfredonia dove Edoardo Tresoldi ha reinterpreto coi materiali a lui più cari quella che era la struttura di questa chiesa romanica dedicata al culto di Santa Maria Maggiore saldando una rete metallica che allaccia epoche passate con eleganza e leggiadria. Dall’arte contemporanea di Siponto bastano davvero pochi chilometri, con vista sull’azzurro dell’Adriatico e sulle falesie del Gargano, superando ovili vertiginosi, per ritrovarsi sul cocuzzolo del promontorio ove sorge Monte Sant’Angelo. Ebbene, se il castello turrito che fu fatto erigere dal Vescovo Benevento nel IX secolo, e poi venne rinsaldato da normanni, svevi, angiomi e aragonesi, sembra all’apparenza cupo e accigliato, in realtà non è che la quinta dietro la quale sono celate le case bianche tutte in cerchio del centro storico. Il labirinto di vicoli è una bengodi del gusto: le pagnotte grosse e tonde che vengono ancora oggi agganciate fuori dalle panetterie, il caciocavallo podalico che dondola, le osterie caramellate ripiene di mandorle e miele richiedono continue e ingorde soste. Il profano e il sacro qui sono una cosa sola: fuori dunque c’è il caos del villaggio, mentre nei meandri della grotta-santuario in cui l’Arcangelo Gabriele sarebbe apparso nel 490 si sta tutti compiti, sentendo comunque un forte trasporto emotivo per questo anfratto ancestrale deve tanti sono raccolti in preghiera.

