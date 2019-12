La causa d’urgenza non impatta sui termini per la decadenza

La scelta delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite (sentenza 24823/2015) al riguardo hanno ritenuto che anche per i controlli a tavolino, se le contestazioni sono relative ai tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio preventivo comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere (prova di resistenza). Per i tributi non armonizzati, invece, l’invalidità sussiste solo se il contraddittorio sia previsto per legge e quindi in ipotesi di controlli a tavolino è da escludere.

Le novità del 2020

A partire dalla seconda metà del prossimo anno questa importante differenziazione per i controlli a tavolino (tributi armonizzati e non armonizzati) verrà meno in conseguenza dell’entrata in vigore delle nuove regole sul contraddittorio. Il decreto Crescita (Dl 34/2019, convertito dalla legge 58/2019), ha infatti depotenziato il principio del contraddittorio preventivo. Basti pensare che saranno esclusi tutti gli atti di accertamento parziali anche se riguarderanno tributi armonizzati come l’Iva. E, a oggi, la pressoché totalità degli accertamenti dell’Amministrazione sono di tipo «parziale».

All’orizzonte gli accertamenti esecutivi

Il nuovo anno poi, salvo modifiche dell’ultima ora, sarà caratterizzato dall’ulteriore novità in tema di accertamento, rappresentata dall’introduzione anche per i tributi locali dei cosiddetti accertamenti esecutivi. Questa previsione comporta che gli accertamenti emessi dagli enti locali relativi a tributi propri ed entrate patrimoniali saranno immediatamente esecutivi; ad essi pertanto non seguirà più la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale. L’immediata esecutività di questi atti, senza cioè la successiva iscrizione a ruolo ovvero l’ingiunzione fiscale, riguarderà tutti i provvedimenti emessi dagli enti locali dal 1° gennaio relativi ai periodi di imposta passati ovviamente non decaduti. Oltre ai tributi vi rientrano anche le entrate patrimoniali con esclusione delle multe previste dal Codice della strada.