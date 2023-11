La celebrità Kardashian rianima le Ipo a Wall Street. In arrivo Shein e Skims

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Le quotazioni in Borsa negli Stati Uniti, al termine di un anno difficile tra rialzo dei tassi di interesse e inflazione (per tutti i primi sei mesi), sono in ripresa, in vista delle festività.

Kardashian debutta nella finanza

A Wall Street nuovi ingressi importanti come il colosso della moda pronta Shein, che ha presentato domanda per un’offerta pubblica iniziale che potrebbe aver luogo il prossimo anno. L’azienda è probabilmente alla ricerca di una valutazione più alta dei 66 miliardi di dollari che ha ottenuto in un round di raccolta fondi a maggio, ponendo il suo valore di mercato al di sopra dei 27 miliardi di dollari di H&M, ma al di sotto dei 127 miliardi di dollari della casa madre di Zara, Inditex.

Loading...

La carica della tecnologia

C’è attesa anche per il social network Reddit e Rubrik, una piattaforma di Cloud Data Management sostenuta da Microsoft, che puntano a debuttare in Borsa nel primo trimestre. Skims, il marchio di moda di Kim Kardashian, valuta le opzioni a disposizione, inclusa l’Ipo, nella propria strategia di crescita, con il brand che, quest’anno, dovrebbe raggiungere i 750 milioni di dollari in vendite nette. La lista di potenziali Ipo include anche ServiceTitan, che fornisce software per le aziende e che ha raccolto 1,1 miliardi di dollari da un gruppo di investitori che comprende Sequoia Capital e Battery Ventures. L’Ipo che la Silicon Valley attende maggiormente è quella di Databricks, una società di analisi dei dati e di software per l’intelligenza artificiale; questo mese, Databricks ha tenuto un nuovo round di raccolta fondi da oltre 500 milioni di dollari, per una valutazione della società di 43 miliardi.