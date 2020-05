La centralità della filiera agroalimentare e le nuove sfide di Andrea Camaiora

(ANSA)

Nonostante l’emergenza coronavirus, non tutti si sono convinti purtroppo dell’importanza di prevenire, gestire e comunicare al meglio nelle condizioni di emergenza e di crisi. Al tempo stesso l’epidemia ha posto di fronte a tutti, anche al più sordo e al più cieco, l’evidenza che una crisi, anche di portata mondiale, è dietro l’angolo.

La sfida che è di fronte a tutti noi che operiamo in questa stagione difficile è epocale. Il grande intellettuale francese George Steiner, riflettendo sull’evoluzione della storia dei secoli più recenti, descriveva come fosse impossibile inventarsi qualcosa di nuovo nelle arti, nell’accademia, nella giurisprudenza, nell’arte militare, nel dibattito costituzionale, dopo Napoleone. Dopo Napoleone era infatti impossibile innovare in qualsiasi ambito e lasciare il segno, ed è stato così per molto tempo: le società del Vecchio Continente, a lungo il centro del mondo, erano pervase da un senso di noia, perché la rivoluzione napoleonica aveva ovunque portato elementi innovativi capaci di cambiare il mondo. Poi i nostri bisnonni, i nostri nonni o i nostri padri hanno ciascuno vissuto un momento epico: le guerre di indipendenza, la prima e seconda guerra mondiale. Noi abbiamo vissuto per molti anni, dopo la fine del boom economico e, in particolare, ancora dopo, tra l’inizio degli anni ‘90 e pochi mesi fa, un periodo di profonda noia. In particolare, gli italiani erano i più annoiati di tutti: una società vecchia, sufficientemente ricca ma in lento impoverimento, in un meccanismo di stagnazione totale nella quale si cresceva poco, pochissimo e quindi pian piano ci si indebitava, mentre il risparmio delle famiglie andava decrescendo, un andamento preoccupante per un Paese che ha un grandissimo risparmio privato e un grandissimo indebitamento pubblico.

Abbiamo di fronte a noi una grande sfida, quella imposta dalla Storia, dal destino o, se si preferisce, dalla Provvidenza: lasciare il segno facendo qualche cosa di importante. La crisi che stiamo vivendo ha segnato non solo la centralità del tema della stessa crisi e della sua gestione, ma anche quella della filiera agroalimentare. E rappresenterà, comunicativamente parlando, per tutto il settore per molti anni a venire una straordinaria leva nel rapporto con le istituzioni, nel rapporto con i media, nell’affrontare dimensioni economiche, giuslavoristiche, ambientali, anche dello studio di determinate materie connesse alla biologia, alla medicina, all’alimentazione, alle scienze in generale.

Quale altra esperienza ha portato con sé il coronavirus?

Quando si è spenta l’Italia, quando si è spento l’Occidente, abbiamo capito che potevamo fare a meno di Amazon quotidianamente e di tante attività a cui, alla fine, abbiamo dolorosamente rinunciato: dall’aperitivo allo shopping ad altre forme di distrazione. Non potevamo permetterci però il lusso di privarci di una zucchina, un pomodoro, una fetta di carne, del pesce, della farina che, tra l’altro, a un certo punto è sparita dagli scaffali dei supermercati, perché c’è stata la corsa a recuperare anche delle tradizioni, e quindi la ricerca delle farine, la ricerca dei lieviti, con qualcuno che si è lanciato nell’attivazione o riattivazione di lieviti madre. E così abbiamo riscoperto la filiera agroalimentare come spina dorsale di un sistema sociale e di un sistema economico. Questo è un primo aspetto che segnerà il futuro di tutti i protagonisti della filiera, anche se oggi sono drammaticamente indeboliti. La filiera agroalimentare potrà vantare un carattere decisivo nel dibattito pubblico, naturalmente se saprà comunicarlo in modo adeguato. Nel farlo dovrà mostrare anche una capacità di evoluzione e di innovazione nella formazione del personale: l’investimento in quest’ultimo campo è decisivo, perché solo con un personale altamente qualificato un Paese come l’Italia potrà rispondere alle aspettative, che non sono solo quelle del mercato nazionale, ma sono evidentemente delle aspettative del mercato mondiale. Nei prossimi mesi tornerà ad essere centrale il sistema non tanto della qualità degli alimenti, ma della loro sicurezza, nel senso della sicurezza alimentare, della loro tracciabilità, di come vengono trattati, di come vengono confezionati, e inizierà, ed è già iniziato ma ce ne stiamo rendendo poco conto, una campagna anche condivisibile, rispetto alla quale come Sistema Italia dovremo essere capaci di inserirci in maniera incisiva: se abbiamo assistito all’inizio degli anni ‘90 a un fenomeno di delocalizzazione in Paesi del Terzo mondo delle nostre produzioni, oggi il problema che si porrà nel dibattito pubblico, nel marketing, nello storytelling aziendale, nel brand storytelling diventerà: “Questi prodotti da dove vengono? Da quali Stati provengono? E questi Stati quale valore danno all’igiene, alla sicurezza, alla tracciabilità della filiera, all’affidabilità in campo igienico ma anche ambientale?”. Quando noi vediamo il prodotto ecosostenibile, la canna da zucchero grezza di origine vietnamita e abbiamo a confronto la canna da zucchero italiana, pensiamo istintivamente che sia equo e solidale acquistare lo zucchero proveniente dal Vietnam, magari anche ad un prezzo tutto sommato non conveniente, per aiutare quel mercato, ritenendo anche di prendere un prodotto relativamente sano.

In Italia conosciamo lo stato ormai di qualsiasi porzione di territorio per indagini, inchieste, controlli e verifiche di autorità che monitorano tutto. Sappiamo ogni dettaglio della falda, dei suoli, dei terreni, delle possibili contaminazioni, dei possibili rischi, mentre non sappiamo un bel nulla del terreno in cui è coltivata questa canna da zucchero in Vietnam. Sappiamo probabilmente molto del terreno in cui è coltivata la barbabietola da zucchero in Italia, da cui deriva lo zucchero biologico che possiamo comprare al supermercato.

Da parte degli Stati Uniti d’America contro la Cina, da parte dell’Occidente nei confronti dell’Oriente si scatenerà molto presto una campagna forte, potente, prepotente e verrà cavalcata anche dai produttori e dai protagonisti delle filiere agroalimentari occidentali, più convinti o meno convinti. Questa sarà la prima linea forte comunicativa che si imporrà.

Questo trend occuperà tutto il secondo semestre 2020 e il primo semestre 2021, poi si ritornerà lentamente e progressivamente a parlare di qualità, rispetto al quale la filiera italiana, il made in Italy ecc., ha indubbie garanzie. Il tema è e sarà fare squadra, questo lo dovranno garantire soprattutto le istituzioni, le associazioni di categoria e di riferimento, e dovranno cioè fare un lavoro importante che illumini rispetto ai cittadini i severi protocolli di sicurezza, le stringenti normative che già condizionano la filiera agroalimentare italiana, le produzioni italiane ed europee. Bisogna sconfiggere il pregiudizio italiano per il quale le cose non si fanno a regola d’arte, non si fanno a norma.

La prova? Noi oggi aspettiamo, in un mondo che è stato affogato dai veleni dei no-vax, un messia che si chiama vaccino. Se le aziende farmaceutiche lo mettessero in commercio ora farebbero miliardi e c’è un’attesa spasmodica di questo vaccino. Sapete perché il vaccino non lo possono ancora iniettare? Perché esiste un percorso per qualsiasi prodotto farmaceutico, oltreché a maggior ragione per un vaccino, un protocollo rigoroso che richiede degli standard di analisi, di test, di verifica, tutto un periodo di campioni, di periodi di attesa degli eventuali effetti di controindicazioni di questi vaccini, che fa sì che i prodotti delle nostre aziende farmaceutiche, checché se ne dica, sono prodotti super testati e super sicuri. Questo vale anche per la filiera agroalimentare e vale soprattutto per il made in Italy.

La chiave, dunque, è comunicare la rigidità, comunicare la severità, comunicare l’affidabilità dei prodotti, di un metodo di lavoro che è apprezzato nel mondo per la sua qualità, per i suoi sapori, per i suoi odori, per i propri aromi, ma che origina da quella che ormai da tempo non è semplicemente un insieme di eccellenze nostrane ma una vera e propria industria, l’industria agroalimentare.

