La ceramica italiana riparte dal Cersaie: «ripensare l’ediliza del futuro» Presentata l’edizione del 2020 che, sebbene rinviata di 42 giorni, si farà: spazio al Contract e alle soluzioni per i grandi progetti di Giovanna Mancini

Sarà un bel banco di prova per tutti: per l’industria della ceramica, che avrà nella sua fiera, il Cersaie di Bologna, l’occasione per tornare al presentarsi al mondo dopo mesi di lockdown. Per BolognaFiere, che in questa manifestazione, dal 9 al 13 novembre, potrà testare su grande scala le soluzioni tecnologiche e le misure di prevenzione adottate per garantire la sicurezza di espositori e visitatori.

Ma anche per il sistema Paese, come fa notare il presidente di Confindustria Ceramica, Giovanni Savorani, che potrà dimostrare la sua capacità di resilienza e ripartenza dopo i danni sanitari ed economici causati dalla pandemia.

«Sono tanti i motivi che ci hanno spinto a confermare l’appuntamento con il Cersaie nel 2020, anche se posticipato di un mese e mezzo – ha spiegato Savorani presentando la nuova edizione, ovviamente attraverso una video-conferenza su piattaforma digitale –. Ci troviamo, come settore e come Paese, di fronte a un calo del Pil drammatico e mai come adesso è necessario darci da fare per recuperare. Siamo convinti che il rilancio dell’edilizia sia la strada principale che il governo deve perseguire e, in questo contesto, la ceramica è il materiale adatto per realizzare l’edilizia del futuro: più sostenibile e più salubre».

Istanze vecchie e nuove (pre e post Covid) trovano nella ceramica una risposta: proprietà antisismiche, di risparmio energetico e idrico, ma anche facilità di pulizia e resistenza ai processi di sanificazione, spesso condotti con prodotti chimici aggressivi, a cui le superfici dovranno essere sottoposte sempre più di frequente, soprattutto nei luoghi pubblici.

«Queste nuove esigenze vedranno le nostre aziende protagoniste nei prossimi mesi e anni, per trovare un equilibrio e un adattamento degli ambienti al Covid 19», osserva Savorani, ricordando la forza di questo settore in Italia: : 230 aziende attive nella produzione di piastrelle, ceramica sanitaria, stoviglie, laterizi, materiali refrattari e ceramica tecnica, con un fatturato di 7,1 miliardi nel 2019.