La certificazione che ci rende più competitivi

Agli standard Iso è oggi affidata la definizione delle norme sui porti turistici e sugli aspetti ambientali delle strutture turistiche; sui servizi per il diving, le informazioni turistiche, il turismo wellness/spa e talassoterapia, il turismo avventura, il noleggio yacht. Attualmente Iso sta lavorando a norme sugli hotel “storici”, sulla ristorazione “tradizionale”, sul turismo sostenibile (e accessibile), sul turismo “medico” e sulla terminologia turistica in genere.

La mancata presenza di rappresentanti del settore turistico italiano rende impossibile valorizzare le specificità e le esigenze che non saranno tenute in considerazione nelle norme Iso se nessuno sarà presente a rappresentarle nel definire la futura “qualità del turismo”!

Se tali opportunità non verranno praticate - e in questo Uni è lo strumento, il veicolo per la loro identificazione e trasferimento verso il sistema normativo internazionale Iso - tra pochi anni l’Italia correrà il rischio di essere tagliata fuori dai flussi turistici internazionali perché gli operatori stranieri che comprano milioni di posti letto faranno ai nostri albergatori, ristoratori, terme delle richieste di qualità e servizio (quelle stabilite dalle norme Iso!) messe a punto da Paesi concorrenti, che il nostro Paese non sarà in grado di garantire o a cui costerà moltissimo adeguarsi anche con il rischio della dispersione delle nostre tipicità.

L’espansione della domanda di turismo degli ultimi anni in Italia è stata sostenuta soprattutto dai flussi provenienti da Paesi al di fuori dell’Unione europea (la cui quota di mercato è salita dal 37% del 2010 al 41,5% nel 2017). Gli operatori di questi Paesi si affidano alle norme Iso per gestire il loro business e dare garanzie di qualità ai propri clienti.

È interesse quindi non solo delle organizzazioni di rappresentanza del settore, ma di tutto il nostro Paese, porsi l’obiettivo di tutela e valorizzazione delle specificità turistiche italiane, così come per il ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, considerare e valorizzare le sinergie tra normazione tecnica per la qualità e la Legge delega al turismo, affinché con un’adeguata rappresentanza nei consessi mondiali di normazione e un progetto sinergico tra leggi e norme si possano realmente tutelare gli interessi e la capacità di una componente fondamentale dell’industria italiana, stimolando un flusso continuo, duraturo e in aumento verso i giacimenti del “petrolio d’Italia”.