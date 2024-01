La cessazione / Per la maggior tutela gas scatta lo stop

La fine delle tutele di prezzo per il mercato del gas che scatterà da domani riguarda 6,1 milioni di utenti, pari al 29,5% del totale (20,4 milioni), mentre nel mercato libero figurano 14,1 milioni di clienti (il 69,8%). Accanto a questi, poi, ci sono anche 44mila condomini in regime di tutela che sono un tassello importante perché il gas si usa spesso per il riscaldamento centralizzato, mentre 144mila condomini sono già passati al libero (il 74% del totale).



