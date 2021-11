La cessione del quinto, un volàno per i consumi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono sempre di più le famiglie che conoscono lo strumento della cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Se nel 2018 erano il 62% oggi la percentuale ha raggiunto l’89. Aumentata anche la loro propensione a utilizzare questo strumento, passata dal 21% del 2018 al 46% del settembre 2021. Lo si evince dalla ricerca commissionata da Prestito24, agenzia mandataria di Prestitalia (Gruppo Intesa Sanpaolo) specializzata nella cessione del quinto, alla società di ricerca Eumetra su “I consumi e il credito alla famiglia nel post-Covid”.

La convention

I risultati saranno presentati oggi durante la Convention 2021 di Prestito24, presso l’Aula ottagona del Museo Nazionale Romano. Una convention nel corso della quale si terrà, in presenza, una tavola rotonda sui nuovi scenari del credito al consumo, cui parteciperanno Cesare Colombi, Presidente di Assofin; Ludovico Mannheimer, Senior Market Researcher di Eumetra; Alberto Stracuzzi, Market researcher Director Eumetra; Gaetano Atterrato, Direttore Generale Prestito24; Pompeo Savarino, Presidente AGDP (Associazione dirigenti delle PA), e Paolo Ciocca, Responsabile Servizio Studi BNL Gruppo BNP Paribas.

L’evoluzione del mercato

Nel corso del dibattito verrà analizzata l’evoluzione del mercato del credito in un contesto di rimbalzo dei consumi delle famiglie del 2021 dopo il tonfo del 2020 dovuto al Covid. Le incertezze per il futuro immediato, legate all’andamento dei contagi e all’aumento dei prezzi, influiscono sul sentiment di imprese e persone, che lo studio di Eumetra ha rivelato essere in discesa rispetto all’estate: «È come se le famiglie italiane fossero in una posizione di prudente attesa – spiega Gaetano Atterrato, direttore generale di Prestito24 – La conseguenza logica di questo atteggiamento attendista è la ricaduta rilevata sulle propensioni all’acquisto, che sono in diminuzione in diminuzione. In questo scenario, tuttavia _– prosegue Atterrato – il prodotto Cessione del Quinto rimane comunque lo strumento di credito con il maggior potenziale e una possibile soluzione per far superare alle famiglie il momento di incertezza».