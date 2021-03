La cesta di paglia diventa elegante con la creatività Le Ninè

Il laboratorio si avvale poi di aiuti nei momento di maggior produzione. «Per le grandi commesse ci aiuta un’azienda che in genere si occupa di ricami. Le ceste sono di importazione, si tratta di ceste asiatiche originali utilizzate per la raccolta del riso. Sono fatte in alga - racconta ancora Fiorella -, la lavorazione è invece rigorosamente “Made in Italy” grazie alla manodopera e alle nostre capacità artigianali».

La consacrazione a brand di lusso arriva con le collaborazioni con Edgardo Osorio di Aquazzura, brand di calzature di lusso, e con la stilista colombiana Silvia Tcherassi.

I prodotti oggi si trovano in boutique di tendenza come Valeria Fiore a Capri, Esmeralda a Porto Cervo, alcuni negozi in Veneto e all’estero in department store come Galeries Lafayette, Lane Crawford a Hong Kong, Neiman Marcus a Palm Beach e in negozi di Tokyo, Istanbul, Miami. Un successo internazionale.

Cinque le misure delle ceste, tra cui l’ultima novità in arrivo, la più piccola di soli dieci centimetri. «È grande come un’arancia, si chiamerà Nina tiny e sarà lanciata a maggio» dice emozionata Fiorella.

La realizzazione di ogni borsa richiede 4-5 ore di lavoro solo per l’applicazione degli Swarovski, poi viene cucito il sacchetto interno e corredato da nappe in viscosa e seta di un laboratorio toscano, tutto fatto a mano.