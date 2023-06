La Champions è del City ma l’Inter esce a testa alta. Troppi errori in attacco

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Spiace dirlo. Ma Il sogno, il grande sogno dell'Inter, è svanito proprio quando stava per riafferrarlo. Quando, ormai in svantaggio per il gol di Rodri (69'), i ragazzi di Inzaghi hanno finalmente capito che questo City non era l'Orco imbattibile che si era temuto. No, questo City, per quanto straordinario, questa volta, in questa finale di Champions allo stadio Ataturk di Istanbul, era meno gigante del solito. Meno veloce. Meno cattivo. Una controfigura del City che conosciamo.

Solo che all'Inter, di solito implacabile in attacco, è mancata la freddezza e la precisione dei suoi bomber più spietati, a partire proprio da Lautaro, che già nel primo tempo aveva buttato via una occasione clamorosa nata da uno dei tanti svarioni difensivi del City, stranamente distratto e presuntuoso quando messo sotto pressione.

Il sogno dell'Inter è svanito quando, due minuti dopo la velenosa stoccata di Rodri, Dimarco si è visto rimbalzare dalla traversa il suo (quasi) perfetto colpo di testa sul cui sviluppo poi goffamente pasticciava Lukaku. Una serata stregata, quella del belga, di quelle che ogni tanto gli capitano quando le cose girano storte. Malasorte? Ansia di prestazione? Chissà: forse entrambe le cose.

Non si può altrimenti spiegare come, a pochi secondi dalla fine, Lukaku abbia potuto fallire la bella sponda di Gosens. A pochi passi dalla porta, il belga ha schiacciato di testa centralmente e senza forza. Un regalo non previsto che il portiere del City, Emerson, ha subito neutralizzato ringraziando la generosità di Big Rom.

A testa alta, ma quanti sprechi

Certamente l'Inter esce a testa alta da questa sfida, però un simile spreco, in una finale così avara di conclusioni, lascia l'amaro in bocca. La squadra di Inzaghi, quasi perfetta nell'imbrigliare l'azione degli inglesi, è invece mancata nella prima linea, l’arma più feroce negli ultimi due mesi. Male Lautaro, nervoso e poco incisivo. Male Lukaku, sopra le righe. Il suo ingresso, al posto di Dzeko, ha forse portato maggior “peso”, ma anche tanta confusione.