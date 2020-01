La Champions degli utili va agli olandesi dell’Ajax Il Barcellona domina la graduatoria dei ricavi con 840 milioni (+22%) di Gianni Dragoni

(agefotostock / AGF)

L’Ajax ha il miglior bilancio tra le otto squadre di calcio europee che hanno vinto i campionati nazionali più importanti nella stagione sportiva 2018-2019. La squadra olandese ha un utile netto di 51,7 milioni di euro, grazie ai risultati in Champions League (semifinale) che le hanno consentito di aumentare del 117% i ricavi operativi, pari a 199,5 milioni (di 78 milioni da Ucl). Il Barcellona, campione di Spagna, ha i ricavi operativi più alti di tutte le squadre europee per la prima volta nella storia, con 839,5 milioni. Tra le otto squadre campioni solo la Juventus ha il bilancio in rosso, -39,9 milioni nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2019. Tutte le altre fanno profitti.

Sono le principali conclusioni del rapporto di Kpmg Football Benchmark «The European Champions Report 2020», anticipato dal Sole 24 Ore. Lo studio sottolinea che nella scorsa stagione sportiva i maggiori club europei hanno incrementato i ricavi operativi, grazie soprattutto al nuovo ciclo più remunerativo della Champions League.

Lo studio esclude dai ricavi le plusvalenze realizzate sul calciomercato. Una voce importante in molti bilanci ma che non viene inclusa nei ricavi operativi, al contrario di quanto fanno molte squadre quando dichiarano i risultati. Le plusvalenze sono calcolate per determinare il risultato finale.

Il Campione dei campioni è il Barcellona, per lo sprint del 22% dei ricavi a quasi 840 milioni. La squadra che ha vinto il 26mo titolo nella Liga ha superato di circa 100 milioni il Real Madrid, che ha 740,3 milioni di ricavi operativi. Al terzo posto assoluto in Europa c’è il Manchester United, con 711,3 milioni. Queste due squadre non sono analizzate nel rapporto, perché non hanno vinto il rispettivo campionato, ma Kpmg ne riporta i ricavi per la rilevanza al vertice del calcio europeo.

I RISULTATI DEI CAMPIONI Risultato netto dei bilanci delle otto squadre che hanno vinto i principali campionati europei. Dati riferiti alla stagione 2019-2019. Dati in milioni di euro

I ricavi del Barcellona derivano per 366,5 milioni da sponsor e attività commerciali, per 298,1 milioni dai diritti tv, per 174,9 milioni dallo stadio (la media è di 75.208 spettatori per partita). Il costo del personale è 575,8 milioni, il 69% sui ricavi rispetto all’81% dell’anno precedente.