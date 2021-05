La chance delle specializzazioni per dare servizi migliori ai clienti

2' di lettura

Le specializzazioni degli avvocati, seppure ancora in parte ostaggio dei ricorsi, iniziano a muovere i primi passi dopo il decreto 163 dell’anno scorso che le ha riorganizzate. E se per alcuni professionisti si tratta di far valere un titolo di specialista già acquisito attraverso un corso di formazione o di vederselo riconosciuta per “comprovata esperienza”, altri dovranno decidere se e a quale formazione puntare per diventare esperti - e presentarsi come tali- in un determinato settore. Il primo passo è capire se vale la pena specializzarsi.

«Lo considero un fattore altamente qualificante - spiega Luca Giacobbe, titolare insieme a Matilde Tariciotti dello studio Giacobbe, Tariciotti & Associati a Roma- perché le imprese e la pubblica amministrazione richiedono figure altamente specializzate. Un esempio: ora si parla molto di Pnrr, il piano di ripresa e resilienza, e anche noi lo stiamo studiando soprattutto per quanto riguarda il versante della digitalizzazione: va da sé che per tradurlo in pratica la Pa non potrà non rivolgersi a profili con alte professionalità».

Loading...

Vai all'elenco completo dei migliori studi legali 2021

Per Giacobbe «le specializzazioni non devono spaventare l’avvocato generalista, una figura che continuerà a esistere. I due profili possono continuare a coesistere, anche se il mercato chiede sempre più specialisti. In questa prospettiva, l’esame di Stato, ora generalista, forse dovrebbe essere ripensato così da permettere a un giovane di potersi orientare già dopo la laurea».

Anche per Jacopo Sanalitro, fondatore a Firenze dello studio Sanalitro Taddei Associati - la specializzazione «è nell’ordine delle cose. La normativa e il diritto diventano sempre più complessi ed è impossibile seguire tutto: per essere competenti bisogna specializzarsi. La qualifica di esperto è un elemento di trasparenza nei confronti della clientela, tanto più che il titolo non equivale a un’esclusiva, nel senso che chi non ce l’ha non è tagliato fuori». Tutto si gioca, secondo l’avvocato, sulle procedure per acquisire la specializzazione: «La verifica dei corsi e della comprovata esperienza è fondamentale, altrimenti si finisce per riconoscere il titolo di specialista anche a chi non lo è. Anche per questo la formazione dovrà essere pratica e non teorica».