La ChatGPT-mania conquista Wall Street. Nvidia guadagna 200 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La ChatGPT-mania ha già un vincitore a Wall Street: è la californiana Nvidia, azienda storica nel mondo dei chip grafici, che dopo un 2022 molto difficile ha ritrovato grande smalto con l’esplosione del trend legato all’Intelligenza Artificiale. Tanto che da inizio anno la società con sede nel cuore della Silicon Valley, a Santa Clara, ha già guadagnato più del 60% in Borsa, per oltre 200 miliardi di dollari in capitalizzazione di mercato.

Le azioni dell’azienda di Jen-Hsun Huang hanno fatto registrare...