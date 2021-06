La chiarezza è il ponte che serve tra governanti e governati

Ci assale sovente il rimpianto per la nuda prosa del Code Civil, quella, così sobria e ferma, che suscitava l’assiduo studio di Stendhal. Ed anche del nostro Codice civile, emanato nel 1942, e sottoposto a revisione dal grande linguista Alfredo Schiaffini. Non si vuole indulgere ad alcuna forma di purismo, né riaprire antiche dispute sul nostro patrimonio linguistico, ma segnalare l’intrinseco nesso tra piani economici, testi legislativi, controllo di esecuzione. Il nesso è stabilito dalla parola del legislatore, della sua capacità di “adeguare” la struttura alla funzione, di ridurre a semplicità linguistica la costruzione di organi e l’attribuzione di poteri. “Linguaggio settoriale” bensì – come lo denomina Luca Serianni, maestro di questi studî –, ma sempre linguaggio di una comunità di uomini che, tesi l’orecchio e la mente, aspirano a intendere, e dunque a poter giudicare, le scelte dei governanti.

La stagione legislativa si rivela densa di significato politico e civile. Sobrietà e serietà dei testi, da tutti compresi e ascoltati, gettano un ponte tra governanti e governati, restituendo quella fiducia nelle istituzioni che ha bisogno del dialogo sociale, del reciproco comunicare e intendersi. L’attuazione dei piani economici non può scendere dall’alto, da una cima avvolta tra le nebbie, neppure intravista di lontano, ma va sentita come opera comune, che tutti i cittadini costruiscono in un fare consapevole e solidale.

Tecnici e competenti, quando siano autentici e severi, non hanno paura della semplicità linguistica, del farsi ascoltare e capire, ma anzi amano la linea lucida e razionale del discoro pubblico, che li trae a sé e li fa parte di un tutto.

I piani economici, consegnati alla comprensione di tutti, assumono il prestigio di un’impresa nazionale, a cui nessun cittadino può rimanere estraneo o indifferente.

La vecchia e logora antitesi tra politica e tecnica, fra competenza dei mezzi e scelta dei fini, va trascesa nella parola del legislatore, il quale, rivolgendosi a tutti, stabilisce l’unità di un comune volere.