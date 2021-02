La Chiesa d’Inghilterra pronta a cedere i terreni per costruire case per i poveri Migliaia di ettari di terra potrebbero essere utilizzati per costruire case a prezzi accessibili per persone a basso reddito o senza fissa dimora di Nicol Degli Innocenti

La Chiesa d'Inghilterra ha deciso di dare il buon esempio. Da tempo investe i suoi tanti soldini solo in società “etiche” e ha messo al bando produttori di armi, di tabacco, di combustibili fossili e così via. Ora però ha deciso di andare oltre e farsi parte attiva, aiutando direttamente i poveri.

Migliaia di ettari di terra di proprietà della Church of England (CofE) potrebbero essere utilizzati per costruire case a prezzi accessibili per persone a basso reddito o senza fissa dimora. Questa è la proposta presentata da una Commissione di studio incaricata dal leader della Chiesa, l'arcivescovo di Canterbury.

Il «fallimento morale» del governo

Justin Welby, l'arcivescovo, sostiene quest'iniziativa a spada tratta. «È una questione di giustizia e quindi riguarda la Chiesa -, afferma -. Costruire case a basso costo vuol dire anche costruire comunità più forti».

Otto milioni di persone in Gran Bretagna vivono in case fatiscenti o sovraffollate, mentre il numero di senzatetto aumenta ogni anno. La Chiesa punta il dito contro il “fallimento morale” del Governo che non ha fatto abbastanza per risolvere la crisi, ma si impegna anche a agire con i fatti e non solo con le parole.

Piano ventennale per migliaia di case

Il rapporto della Commissione, dal titolo “Coming home: Tackling the housing crisis together”, propone un piano ventennale per costruire migliaia di case a prezzi contenuti, partendo immediatamente dalle zone dove il bisogno è maggiore.