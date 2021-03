La Chiesa fondata sull’altra metà di Dio

Certo, alcune volte - e questo vale per non pochi testi di donne teologhe - la rivendicazione e l’indignazione possono un po’ appannare la vista e far calcare il pedale della critica radicale, ma è indubbia la necessità di uno sguardo nuovo e diverso su quelle pagine sacre che respirano non solo l’atmosfera della trascendenza ma anche l’aria più stagnante dell’umanità storica. E questo vale non solo per i versetti paolini sulle donne silenziate e velate nelle assemblee liturgiche, ma anche per le «Marte oberate e le Marie silenziose», fermo restando che molte sono le pagine bibliche fitte di donne protagoniste e coraggiose. Ma è un uomo, un professore di economia politica, Luigino Bruni, a far entrare in scena «le donne nascoste» della Bibbia che, in realtà, sono tutt’altro che figure minori.

Pensiamo ad Agar, schiava di Abramo ma pure madre di Ismaele progenitore degli Arabi; alla terribile vicenda dello stupro di Dinah oppure di Tamar, un monito rovente anche per i nostri giorni; all’anonima levatrice egiziana che salva il neonato Mosè abbandonato sulle acque del Nilo; alla sorella di quest’ultimo, Miriam; all’amata moglie del profeta Ezechiele, «delizia dei suoi occhi»; alla straniera regina di Saba, alla profetessa Hulda (in ebraico «donnola»), alla commovente pietà materna di Rispa e così via. Senza per questo ignorare figure problematiche come Atalia, autrice di un colpo di stato, o la maliarda Betsabea o la sanguinosa Gezabele…

L’ultimo decennio ha visto, poi, lo sparpagliarsi verso nuovi orizzonti della teologia femminista incarnata da Dorothee Sölle e dalle altre sopra evocate. Tenta un bilancio di questi percorsi inediti una pastora battista, Elizabeth E. Green, che esercita il suo ministero in Sardegna. Nel suo saggio si individua l’approccio femminile, ad esempio, anche sull’omosessualità e sul queer, sulla corporeità, sulla violenza di genere e sulla non violenza, sulla maternità, sulla creazione di un linguaggio inclusivo e sulla presenza nella Chiesa. La lettura è simpatetica, senza contrappunti critici in qualche caso necessari; tuttavia il bilancio è interessante per il suo sguardo panoramico, posto all’insegna di un movimento «a spirale» che richiama la continuità ma anche l’evoluzione non omogenea e lineare.

Sta di fatto, comunque, che la relazione delle donne con la Chiesa è «complicata», come afferma Ilaria Beretta che si fa portavoce di «quello che le donne non dicono alla Chiesa», rassegnandosi ad essere spesso solo «portatrici d’acqua»: l’80% dei catechisti italiani è fatto di «catechiste» giovani, madri, religiose. C’è, quindi, molto da realizzare per dar seguito all’auspicio di papa Francesco: «La Chiesa non può essere se stessa senza la donna e il suo ruolo. La donna per la Chiesa è davvero imprescindibile». Per concludere, tenuto conto anche della simbologia femminile biblica applicata a Dio e dell’antica rappresentazione della matrice femminile divina in tante culture, potremmo liberamente sostituire allo stereotipo assegnato alle donne di essere «l’altra metà del cielo» quello che Ginevra Bompiani - sia pure procedendo lungo altri percorsi, per altro in modo affascinante - ha imposto al suo ormai noto saggio: L’altra metà di Dio.