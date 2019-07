La chimica lunare di Spencer Finch

L'imponente installazione luminosa di Spencer Finch “Moon Dust (Apollo 17)”, presentata per la prima volta alla Biennale di Venezia del 2009, illumina il maestoso Fox Court del Baltimore Museum of Art fino al 2024. Il lavoro consiste di 150 lampadari singoli con 417 luci. I lampadari sono appesi singolarmente dal soffitto e formano una grande struttura a forma di nuvola. Sebbene sia una scultura astratta, l'installazione è anche una rappresentazione scientificamente precisa della composizione chimica della polvere lunare così come è stata raccolta durante la missione Apollo 17. Finch ha tradotto i diagrammi delle formule chimiche delle molecole contenute utilizzando lampadine di diversi diametri e comuni dispositivi di base con diverse lunghezze del braccio per creare un modello tridimensionale della formazione atomica della luna. Il diametro di un globo corrisponde alla dimensione di un atomo e rappresenta quindi un elemento specifico: i piccoli globi rappresentano l'elio, i più grandi l'ossigeno. L'effetto complessivo è quello della scienza tradotto in meraviglia visiva.

Nell'immagine: Spencer Finch, “Moon Dust (Apollo 17)”, 2009, installazione al The Baltimore Museum of Art, Collection of Joanne Gold and Andrew Stern, © Spencer Finch, Courtesy the artist and Galerie Nordenhake Berlin/Stockholm, fotografia di Mitro Hood