La chimica saluta Roberto Sestini, pioniere dei gas medicali e industriali e presidente della Siad

Di Roberto Sestini, chi lo ha conosciuto ricorderà la mente eccezionalmente brillante dell’uomo di scienza che è riuscito a tradurre le sue conoscenze in un’avventura imprenditoriale, il gruppo Siad, che ha superato il miliardo di euro di giro d’affari e dove oggi lavorano oltre 2.200 persone. Un’avventura nata con l’idea di farne qualcosa di grande, sempre più grande, come mostrano le dimensioni dei terreni acquistati molti decenni fa e dove oggi sorge il sito bergamasco, a Osio Sopra che negli anni è diventato un punto di riferimento per i gas della vita, ma anche nell’engineering del comparto, a livello internazionale. Proprio qui, recentemente è stato inaugurato uno dei centri di ricerca robotizzati sui gas della vita più all’avanguardia, con specializzazione in ambito agroalimentare, medicale e ambientale. Da Bergamo, Roberto Sestini ha preso in mano le redini del gruppo Siad negli anni ’70, alla morte del padre, e ha guidato l’espansione internazionale soprattutto in Est Europa.

La sua umanità traspariva soprattutto nell’amore filiale (uno dei figli, Bernardo è alla guida del gruppo come amministratore delegato dal 2005, oltre ad essere vicepresidente di Federchimica con delega alle relazioni istituzionali) e nel legame con i collaboratori. Ma anche nella voglia di guardare ai bisogni del territorio (e non) con un’intensa attività filantropica. È stato uomo di insegnamento, molto attivo a coltivare le nuove generazioni di chimici e a supportare le istituzioni educative e scientifiche. Ma anche uomo di sport, con una grande passione per il mare, dove si è distinto come campione di motonautica e uomo di vela.

I funerali di Roberto Sestini che lascia la moglie Giovanna e, oltre a Bernardo, le figlie Roberta e Cristina e quattro nipoti, si terranno a Bergamo, lunedì 8 gennaio alle ore 14.30 presso la chiesa di S. Alessandro in Colonna.