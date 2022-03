La Chora di Calabresi fa shopping e punta a Will

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Operazione di M&A in vista nel settore dei podcast. A quanto risulta al Sole 24 Ore, Chora, podcast company di qualità diretta da Mario Calabresi (ex direttore di Repubblica e La Stampa), ha messo gli occhi su Will Media, startup giornalistica 100% social che crea contenuti editoriali digitali, fondata e guidata da Alessandro Tommasi. Come co-founder, ma non è più in Cda, Will annovera Imen Boulahrjane meglio nota come Imen Jane, l’influencer sugli scudi per le riuscitissime pillole di divulgazione dell’economia su Instagram, poi però finita al centro delle polemiche per una falsa laurea.

Sul dossier le parti sarebbero in dirittura d’arrivo: da una parte la Is Media Srl e dall’altra Chora, marchio della Be Content a sua volta controllata all’85% da Be Water (i cui soci di riferimento sono Mario Gianani della casa di produzione Wildside e Guido Maria Brera di Kairos Partners), con l’amministratore unico Mario Calabresi al 15 per cento. Chora è nata a fine 2020. (A. Bio.)