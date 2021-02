Omicidio Jamal Khashoggi, per la Cia Mbs approvò l’operazione per assassinare il dissidente saudita Rese pubbliche per decisione di Joe Biden le conclusioni di quattro pagine del rapporto dei servizi segreti americani sull’efferato omicidio del 2018 di Marco Valsania

Mohammed bin Salman, il 35ennne uomo forte e principe ereditario dell'Arabia Saudita noto come Mbs, approvò l’operazione che portò al l'assassinio del dissidente Jamal Khashoggi nel 2018. La conclusione, nero su bianco, è del rapporto dell'Ufficio del Direttore Nazionale dell'Intelligence americana, che coordina e supervisione tutti e 18 le agenzie dei servizi segreti. Il testo, preparato da tempo ma finora rimasto top secret anche se le sue conclusioni erano filtrate, è frutto anzitutto del lavoro dei servizi segreti per eccellenza, la Cia.

Il rapporto e il j’accuse

Il rapporto, nelle quattro pagine rese pubbliche e che escludono molti dettagli rimasti top secret, arriva alle conclusioni citando, in particolare, sul forte controllo dell’apparato decisione saudita da parte di Mbs. Coinvolti nell’operazione erano stati anche uno stretto consigliere di Mbs e membri della sua squadra personale di sicurezza. L’autorizzazione data da Mbs avrebbe previsto una cattura o uccisione del dissidente. “Valutiamo che il principe ereditario Mohammed bin Salman approvò una operazione a Istanbul, in Turchia, per catturare o uccidere il giornalista saudita Jamal Khashoggi”, si legge nel testo rilasciato da Avril Haines, direttore nazionale dell’intelligence dell’amministrazione di Joe Biden. Il documento afferma inoltre che il leader saudita non si è limitato a prendere di mira Khashoggi: “Ha sostenuto il ricorso a misure violente per zittire dissidenti all’estero, compreso Khashoggi”.

Ricalibrare i rapporti

Biden ha promesso di “ricalibrare” i rapporti e l'impegno con Riad, nelle parole del suo portavoce Jen Psaki. Ha già fermato la vendita di armi e il supporto logistico alle attività belliche dell'Arabia Saudita nella guerra civile dello Yemen, definita una “catastrofe umanitaria”. Ora ha tenuto fede all'impegno a pubblicare le pagine declassificate del rapporto su Khashoggi. Ha inoltre avuto la prima conversazioni bilaterale solo con l'attuale ottuagenario re saudita Salman e non con l'erede prescelto e leader di fatto Mbs. Durante la campagna elettorale aveva apostrofato l'Arabia Saudita come un “pariah” sul palcoscenico internazionale.

Relazioni pericolose

Rimane tuttavia da vedere come in concreto Biden si comporterà: tradizionalmente Washington ha sposato la causa dello scomodo alleato, con i sauditi che hanno fornito greggio e stabilizzato il mercato petrolifero in cambio di forniture di armi e protezione strategica. Washington ha contato su Riad anche in funzione di contenimento iraniano e cercato di far fronte comune nella lotta al terrorismo. Lo sforzo di ricalibrare, stando agli osservatori, non vuole portare a eccessive tensioni o rotture.

Trump e Mbs

Le relazioni erano di sicuro diventate particolarmente strette sotto il predecessore di Biden alla Casa Bianca, Donald Trump. Nonostante le controverse azioni saudite anche prima del dramma del dissidente, aveva mantenuto relazioni molto calde con Mbs. Aveva scelto Riad quale meta del suo primo viaggio presidenziale all'estero nel 2017, celebrando il Paese come un leader regionale e del mondo islamico e quale cruciale alleato americano (nonché grande acquirente di arsenali e generatore di ordini per la difesa Usa). Trump, come tuttavia Barack Obama prima di lui, aveva sostenuto con convinzione anche le operazioni militari saudite nello Yemen in chiave anti-iraniana. E, stando ai critici, vedeva in generale in Mbs l'esempio di leader autoritario con cui aveva spesso mostrato affinità.