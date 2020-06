La cicala americana minaccia il sistema monetario globale I fondamentali Usa preoccupano, ma i portafogli internazionali sono sbilanciati sul dollaro di Matteo Maggiori

Il debito pubblico americano sale ai livelli più alti registrati in tempo di pace. La zona euro è impantanata. La Cina preme per un ruolo internazionale della propria valuta, il renminbi. Storia e analisi economica insegnano che queste combinazioni raramente vanno a finire bene. Più spesso finiscono in una crisi internazionale.

Al solo ipotizzare una crisi del dollaro molti economisti e banchieri scuotono la testa. È infatti sorprendente pensare agli Stati Uniti non come la fonte di strumenti finanziari di ultima solidità, le obbligazioni del Tesoro americano, ma come un’emergente fonte di instabilità. Le dinamiche della crisi finanziaria del 2008 e di quella odierna del Covid-19 sembrano portare a una conclusione opposta.

Per gli investitori globali il dollaro ha pagato bene durante le due principali crisi degli ultimi venti anni. Nel 2008 il dollaro si è apprezzato fortemente in seguito al fallimento di Lehman Brothers. È il paradosso di una valuta internazionale che il suo valore si apprezzi durante una crisi concentrata nel Paese che la emette. Nel marzo 2020 il dollaro si è nuovamente rivelato un’ancora di salvezza in risposta alla crisi del Covid-19.

Gli investitori globali cercano una valuta sicura, che non si deprezzi durante le crisi. Pochi Paesi sono in grado di offrire una valuta di questo tipo poiché in una crisi la maggior parte dei Paesi troverebbe molto più favorevole svalutare la moneta per avvantaggiare l’economia. I Paesi in grado di offrire questo tipo di valuta internazionale ottengono vantaggi in termini di bassi tassi sul debito e accesso privilegiato delle loro società ai mercati internazionali. Il ruolo internazionale del dollaro è fondato sulla capacità fiscale americana. Più è alto il debito rispetto alla capacità fiscale, maggiori saranno le tentazioni di svalutare in una futura crisi.

Sfortunatamente la capacità fiscale americana è in buona parte diminuita. Da un lato, ci sono dei trend strutturali di lungo periodo. Il Pil e il risparmio americano costituiscono una parte sempre minore delle loro controparti globali. La domanda globale per strumenti di investimento sicuri cresce più velocemente della base, il Pil americano, che dovrà ripagare il debito americano. Dall’altro lato, abbiamo avuto due crisi e una politica fiscale americana espansionistica anche in tempi buoni.