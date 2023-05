La ciclabile da Mantova a Sabbioneta

Chi sceglie i 47 chilometri di questo percorso si immerge in un territorio di bellezze artistiche, paesaggistiche, architettoniche ed enogastronomiche premiate come sito Unesco. Partendo dalla città dei Gonzaga, si percorrono le strade del centro storico (uno dei rari in Italia con un nucleo trecentesco praticamente intatto) ammirando la casa del Mantenga, l'edicola di Virgilio e la torre dell'Orologio. Fatto il pieno di arte e cultura, si pedala su strade a basso traffico e pianeggianti nell'area del Parco Oglio Sud (il fondo è per lo più asfaltato e solo per brevi tratti sterrato) tra boschi di latifoglie e grandi distese di campi coltivati fino a raggiungere Sabbioneta, la “piccola Atene” del Rinascimento, anch'essa patrimonio dell'Umanità. Fra le tappe che meritano una sosta vi sono Buscoldo con la chiesa parrocchiale tardo barocca e il famoso ponte di barche, San Matteo delle Chiaviche con l'area golenale, Commessaggio con il Torrazzo fatto erigere da Vespasiano Gonzaga e l'eremo di San Remigio edificato nel XVII secolo a favore dei pellegrini che si recavano a Roma.

Mantovasabbioneta-Unesco