La Cina allenta la strategia «zero Covid», spinta dalle proteste e dall’economia in ristagno

Potrebbe essere a una svolta la politica “zero Covid” della Repubblica Popolare cinese, messa alle strette dalle manifestazioni di piazza degli ultimi giorni e dall’andamento dell’economia che risente pesantemente dei lockdown imposti in molte città.

Il segnale arriva direttamente dal vice premier cinese e responsabile numero uno della politica anti-Covid, Sun Chunlan, citato dall’agenzia di stampa Xinhua. Sun ha infatti dichiarato che si apre «una nuova fase e missione» nel controllo della pandemia da coronavirus. «Con la diminuzione della tossicità della variante Omicron, l’aumento del tasso di vaccinazione e l’esperienza accumulata nel controllo e nella prevenzione delle epidemie, il contenimento della pandemia in Cina deve affrontare una nuova fase e una nuova missione», ha dichiarato Sun.

Il suo intervento segue quello della National Health Commission, che ha annunciato la rettifica delle attuali misure pandemiche e chiesto ai governi locali di «rispondere e risolvere le ragionevoli richieste delle masse»’ in modo tempestivo. Sun ha anche parlato di un «approccio focalizzato sull’uomo» e che la Cina dovrebbe migliorare le sue misure di «diagnosi, test, trattamento e quarantena», continuare ad aumentare i tassi di vaccinazione, specialmente tra gli anziani e potenziare farmaci e risorse mediche.

Alleggerimenti a Pechino, Guangzhou, Chongqing e Shanghai

Alcuni provvedimenti, che vanno a seguire altri alleggerimenti dei giorni scorsi, sono già stati attuati. Pechino consentirà l’isolamento domiciliare ai pazienti contagiati dal Covid-19 a basso rischio, a partire dal distretto centrale più popoloso, quello di Chaoyang. I pazienti a basso rischio potranno effettuare l’isolamento domiciliare per una settimana se lo desiderano, ha riportato Bloomberg, citando fonti vicine al dossier. Allo stato, i contagiati sono inviati obbligatoriamente ai siti di quarantena del governo a prescindere dalla gravità per fermare le catene di trasmissione. La nuova politica è già iniziata a Chaoyang, dove risiedono circa 3,6 milioni di persone oltre ad ambasciate e uffici di aziende straniere, e fungerà da esempio per gli altri distretti in base a una risposta che tiene conto di risorse limitate e della necessità di prevenire i disordini sociali manifestatiti in maniera di organica lo scorso fine settimana.

Ancora, decine di distretti di Guangzhou, Chongqing e Shanghai, città dove è stato registrato un aumento di casi di coronavirus, dal primo dicembre sono stati ’liberati’ dalle restrizioni imposte dalle autorità per limitare i contagi.