La Cina avvia indagine antidumping contro i liquori europei

«La Cina sta mostrando all’Europa come potrebbe essere una ritorsione se imponesse dazi sui veicoli elettrici cinesi», ha affermato Noah Barkin, consulente senior di Rhodium Group. «Questa mossa colpirebbe più duramente i paesi produttori di vino come la Francia – e probabilmente non è una coincidenza. Il governo Macron è stato il più forte sostenitore dell’indagine antisovvenzioni dell’Ue sulle importazioni di veicoli elettrici dalla Cina”.

Mentre la Cina rappresenta un mercato importante per i marchi di liquori europei, che hanno dovuto affrontare un forte calo della domanda statunitense, si tratta di una piccola fetta del commercio in un paese che beve in gran parte l’alcol locale, chiamato baijiu.

L’indagine cinese si concentrerà sui brandy che arrivano dall’Ue in contenitori inferiori a 200 litri, ha detto venerdì il Ministero del Commercio cinese.

Poiché il cognac è considerato un prodotto premium in Cina e viene venduto a prezzi molto più alti rispetto agli alcolici locali, la tassa sul dumping è «abbastanza estesa», ha affermato Gilles Guibout, gestore di portafoglio presso Axa Investment Managers a Parigi. “Questa è puramente una ritorsione per le azioni Ue sui veicoli elettrici».

Le recenti azioni commerciali dell’UE nei confronti della Cina si sono estese anche oltre i veicoli elettrici. Il mese scorso, l’UE ha aperto indagini antidumping sulle esportazioni cinesi di biodiesel e melamina. A novembre, l’Unione ha imposto dazi antidumping provvisori sulle importazioni di alcuni prodotti di plastica dalla Cina.