La Cina «blocca» le aragoste australiane, l’ultima puntata della guerra commerciale Ritardi nello sdoganamento rendono invendibili i crostacei. A rischio importazioni per 450 milioni di euro di Rita Fatiguso

Gamberi dall’Ecuador, salmoni dalla Norvegia. Tocca ora alle aragoste australiane, finite nella trappola delle difficili relazioni bilaterali Cina-Australia.

Le autorità di Canberra denunciano i ritardi nelle importazioni cinesi di aragoste australiane, ingiustificati anche alla luce dei timori legati al Covid-19. Alcune spedizioni di aragoste australiane hanno subito ritardi nello sdoganamento negli ultimi giorni a causa dell’aumento delle ispezioni sulle importazioni in Cina, denuncia il Seafood Trade Advisory Group.

Le aragoste vive vengono trasportate sul ghiaccio e devono essere consumate entro 72 ore dalla partenza dall’Australia se non entrano nelle vasche di contenimento cinesi. Il tempo gioca un ruolo fondamentale nella catena della logistica.

La maggior parte degli esportatori ha deciso di interrompere le spedizioni in Cina finché non si saprà di più sul nuovo sistema di controllo, mentre il ministro del Commercio Simon Birmingham ha chiesto che tutti gli importatori siano trattati allo stesso modo, evitando che le autorità cinesi possano realizzare atti discriminatori. La Cina ha rappresentato il 94% delle esportazioni di aragoste australiane per un valore di 752 milioni di dollari australiani (450 milioni di euro) nel 2018-19.

Non è ancora chiaro se le sospensioni siano legate agli scontri commerciali tra i due Paesi, ma le tensioni diplomatiche si sono intensificate tra Cina e Australia dopo l’iniziativa del primo ministro Scott Morrison per l’apertura di un’inchiesta indipendente sulle origini dell’epidemia di Covid-19.