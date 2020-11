La Cina consolida la ripresa, indice Pmi in crescita

Circa 500mila i partecipanti, i primi ad arrivare, il 23 ottobre, sono stati i tedeschi di Wirtgen Group (pavimentazioni stradali). Perché il centro di registrazione della CIIE è stato aperto, infatti, il 23 ottobre, fornendo ai partecipanti servizi come la registrazione di emergenza e la sostituzione e il ritiro del pass per la mostra. Secondo il CIIE Bureau, circa 400.000 pass per la fiera sono già stati spediti ai candidati per posta. Quest'anno, come prova di buona volontà, il Bureau ha emesso pass per esposizioni a lungo termine, validi dal 2020 al 2022.

Ma la municipalità di Shanghai è stata inflessibile: Secondo le misure di prevenzione e controllo delle epidemie emanate dal governo locale entro il 12 ottobre, tutti i partecipanti al CIIE dovevano risultare negativi al Covid-19 prima di entrare nelle sale espositive.

Tutti i partecipanti in arrivo dall'estero dovevano sottoporsi a un regime di monitoraggio della salute di 14 giorni prima di entrare in Cina e dovevano dichiarare le loro condizioni di salute, far controllare la temperatura e sottoporsi a test all'arrivo. Obbligo, quindi, di quarantena sanitaria di 14 giorni in hotel di Shanghai designati dal Governo, e obblgo di doppio test durante la quarantena.

Alla luce delle misure di controllo dell'epidemia, la dogana di Shanghai ha offerto servizi speciali agli espositori CIIE, allestendo 43 passaggi speciali e 79 sportelli speciali nei principali porti della città. Gli espositori CIIE sono stati allettati dai livelli di esenzione fiscale, inclusi dazi doganali, limposta sul valore aggiunto (IVA) e l'imposta sui consumi, secondo le direttive rilasciate dal Ministero delle finanze, dall'Amministrazione generale delle dogane e dall'Amministrazione fiscale statale il 12 ottobre.