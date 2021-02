La Cina nel CPTPP, per il ministero del Commercio “è una possibilità” Pechino sulle orme della new entry Gran Bretagna - E il premier Li Keqiang nella capitale parla alle aziende europee delle opportunità del CAI di Rita Fatiguso

Pechino sulle orme della new entry Gran Bretagna - E il premier Li Keqiang nella capitale parla alle aziende europee delle opportunità del CAI

2' di lettura

Multilateralismo cinese a tutto campo. Il ministero del Commercio ha detto ufficialmente che Pechino sta considerando di entrare nel Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), il trattato “alternativo” al RCEP siglato a novembre dalla Cina con 15 Paesi per la maggioranza asiatici. E nella capitale il premier Li Keqiang parla online a 300 imprenditori europei sulle opportunità del Trattato Europa-Cina (CAI).



Pechino potrebbe seguire l’esempio di Boris Johnson il premier britannico che ha mosso le pedine per l’inserimento della Gran Bretagna tra i Paesi del Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), noto anche come TPP11 or TPP-11, che ricomprende Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam.

Nato dal Trans-Pacific Partnership (TPP), mai entrato in forze per l’abbandono degli Usa durante la presidenza di Donald Trump, il CPTPP ha trovato una new entry, la Gran Bretagna post-Brexit. La spinta verso il multilateralismo della Cina ha trovato del resto un conforto nelle ultime uscite del presidente Xi Jinping, specie nel discorso pronunciato in apertura del World Forum di Davos .

Loading...

Li Keqiang e le aziende europee

Il premier cinese Li Keqiang si è concentrato, invece, sulle nuove opportunità offerte dal CAI, il Comprehensive Agreement on Investment siglato in via di principio tra Cina ed Unione europea a fine 2020.

Si è rivolto al top delle imprese attive in Cina per illustrare un accordo che a breve troverà un completamento con la pubblicazione anche degli allegati al testo reso pubblico.

Il trattato aiuterà a risolvere i problemi di squilibrio nella bilancia dei pagamenti tra i due blocchi e a ridurre la lista degli investimenti stranieri vietati. L’anno scorso gli investimenti diretti dei 27 in Cinasono stati pari a 117.98 miliardi, quelli cinesi in Europa 80 miliardi, per totale di 197.98 miliardi.