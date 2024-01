Cina, guerra ai liquori di importazione: Pechino avvia indagine antidumping sul cognac

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pechino dichiara guerra ai liquori di importazione e la sindrome cinese del cognac colpisce tutti i principali titoli europei degli spirits: cedono in Borsa in primo luogo i francesi Pernod Ricard e Remy Cointreau, ma anche Diageo e la stessa Davide Campari , che a Piazza Affari scende ai minimi degli ultimi dodici mesi.

La Cina ha annunciato di essere in procinto di avviare un’indagine antidumping sui prodotti liquorosi come brandy e cognac dell’Unione Europea. L’indagine, che secondo Pechino è stata avviata da una richiesta di un’associazione nazionale di liquori, colpisce in particolare i produttori francesi e si concentrerà su contenitori inferiori a 200 litri (44 galloni britannici) proveniente dall’Unione europea. Lo scambio commerciale è comunque di dimensioni limitate per un paese dove è ancora dominante il consumo di un prodotto locale come il Baiju: nei primi undici mesi dell’anno scorso la Cina ha importato dall’Unione europea liquori da vino d’uva distillato per un valore di 1,57 miliardi di dollari.

Rispetto ai produttori francesi (le vendite cinesi di Pernod Ricard, come riporta Reuters, sono il 10% del totale, di cui il 50% nel cognac) l’incidenza del mercato per il business di Campari è ancora più limitata, con la Cina che vale solo l’1% del fatturato, vale a dire circa 27 milioni di euro in un mercato, l’Asia Pacific, da 198 milioni di vendite, dominato dall’Australia (vale circa il 63% di tutta l’area); ma in prospettiva futura i mercati orientali sono ritenuti un canale chiave di sviluppo, come dimostra il recente accordo di collaborazione con Wuliangye, noto produttore cinese di Baiju e soprattutto le recenti dichiarazioni legate all’ultima maxi-acquisizione (la più grande nella storia di Campari, per un enterprise value di 1,32 miliardi di dollari) del cognac Courvoisier, definita strategica nell’immediato per l’area nordamericana, ma anche e soprattutto nel futuro per l’area del Pacifico, con la Cina, in particolare, che oggi vale il 9% delle vendite del brand, pari a poco più di 22 milioni di dollari.

Resta da capire se e come si concretizzerà la minaccia agitata dal ministero del commercio cinese. L’associazione francese dell’industria del cognac ha affermato che coopererà pienamente con le autorità cinesi, ma ritiene che l’indagine sia collegata a un conflitto commerciale più ampio piuttosto che al mercato dei liquori. «Siamo certi che i nostri prodotti e le nostre pratiche commerciali siano pienamente conformi alle normative cinesi e internazionali» ha dichiarato il Bureau national interprofessionnel du cognac in una nota a Reuters. Un gruppo commerciale dell’industria del cognac, secondo quanto riporta Bloomberg, ha affermato che l’indagine cinese si svolge nel contesto di un conflitto non correlato tra l’Unione europea e Pechino. La Francia è stata il principale sostenitore dell’indagine di Bruxelles sui veicoli elettrici cinesi, con le case automobilistiche Renault e (sul versante Peugeot) Stellantis, particolarmente esposte alla minaccia delle importazioni. Il mese scorso, l’Ue ha anche aperto indagini antidumping sulle esportazioni cinesi di biodiesel e melamina. A novembre, infine, Bruxelles ha imposto dazi antidumping provvisori sulle importazioni di alcuni prodotti di plastica dalla Cina.