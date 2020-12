La Cina è pronta ad abbandonare i piani sul rilancio del nucleare in Gran Bretagna La rappresaglia. Pechino e Londra ai ferri corti, l’agenzia statale Cgn vuol uscire dalla joint venture da 20 miliardi di sterline con i francesi di Edf a Sitewell in Inghilterra di Rita Fatiguso

La Cina passa dalle minacce ai fatti per ritorsione contro il Regno Unito, “colpevole” di aver fatto slittare l’accordo sul 5G con Huawei e di alimentare sentimenti anticinesi su una serie di fronti, da Hong Kong a HSBC alla situazione dello Xinjiang. Fioccano le posizioni dei parlamentari, senza distinzioni tra Camera dei Comuni e Camera dei Lords.

Il dietrofront di Pechino

I cinesi di Cgn (China general nuclear power corp) stanno per abbandonare entro fine anno il progetto di centrale nucleare da 20 miliardi di sterline (26.5 miliardi di dollari), Sitewell C, sviluppato con i francesi di Electricitè de France ( Edf) nel Sud Est dell’inghilterra.

La mossa azzopperebbe definitivamente il piano di ammodernamento del nucleare britannico.

L’Agenzia nucleare cinese sarebbe determinata a cancellare il piano, Rob Davies, un executive della branch britannica di Cgn ha rivelato di tentativi estremi di arrivare a una decisione finale nei prossimi giorni.

Sizewell C, nel Sud dell’Inghilterra, è in fase di sviluppo con un reattore basato sull'esistente Hinkley Point C.