La Cina guida il rimbalzo della lana merino australiana, ancora bassa la domanda dall’Europa

L’immagine più evocata parlando di Luna Rossa e degli altri scafi di questa edizione della Coppa America di vela è quella di un’astronave. In effetti le barche volano, ma sull’acqua. E sarebbe più corretto dire che planano grazie al balzo tecnologico nella progettazione e nei materiali usati, simile a quello fatto per i treni proiettile che “volano” appena sopra le rotaie.

La vetrina della Coppa America

Nelle acque di Auckland si sta decidendo chi, tra Luna Rossa e i detentori di Emirates Team New Zealand vincerà il trofeo sportivo più antico al mondo. La fascinazione per questi scafi e vele di un futuro che è già presente aumenta se si pensa che l’unica energia usata è quella del vento e che tra i materiali scelti per proteggere i velisti ce n’è uno tra i più naturali e longevi che esistano, la lana. O meglio, la lana merino australiana, che l’associazione globale The Woolmark Company è impegnata a proteggere e promuovere. Ben venga la vetrina della Coppa America (la lana merino è componente integrante della divisa del team Luna Rossa, sviluppata con il supporto tecnico dell’associazione), ma il lavoro di Woolmark va ben oltre, nello sport e non solo, e si concentra in particolare sulla sostenibilità sociale e ambientale della filiera della lana merino.

Ecosostenibilità certificata

Di recente pubblicazione è ad esempio lo studio che dimostra come la lana, sia al naturale sia trattata e lavabile in lavatrice, si biodegrada facilmente in ambienti marini, al contrario delle fibre sintetiche e dei capi che le contengono, che contribuiscono alla formazione di circa il 20%-35% delle microplastiche negli oceani; un singolo indumento in pile di poliestere può produrre più di 1.900 microfibre a ogni lavaggio. «La lana che si ottiene dall’allevamento delle pecore è tra le più antiche fibre usate dall’uomo per creare indumenti: è nota da migliaia di anni, da ancora prima dell’Impero romano o di quello babilonese – spiega Stuart McCullough, managing director di Woolmark –. La sostenibilità non era al centro del lavoro degli stilisti. Oggi possiamo dire, indipendentemente dalla pandemia e dalle riflessioni sul rapporto con la natura, che la sostenibilità è diventata parte integrante non solo del lavoro degli stilisti, giovani e non, ma di ogni passaggio della filiera, dalle materia prime al consumatore finale e questo mette la lana merino in una posizione di vantaggio assoluto».

Tutela della tradizione e del territorio

C’è inoltre un elemento a metà tra la sostenibilità sociale e quella ambientale, che McCullough sottolinea: le pecore che ci regalano la lana merino vivono in Australia da 225 anni (nella foto in alto, un gregge al pascolo) e gli allevatori, che negli ultimi 18 mesi hanno dovuto superare anche l’emergenza siccità e poi quella degli incendi, sono custodi in due modi: da una parte proteggono e tramandano il know how di allevatori e tosatori, dall’altro assicurano che la terra non sia sfruttata e messa in pericolo da altre tipi di agricoltura intensiva.

Le esigenze di trasparenza dei consumatori

«Di cambiamento climatico e inquinamento da plastica, finalmente, si parla ogni giorno e molti enti regolatori, Unione europea compresa, stanno lavorano a nuove etichette che indichino ai consumatori la genesi e il potenziale nocivo di ciò che comprano – ricorda McCullough –. L’obiettivo è sostituire un modello “lineare” di consumo a uno circolare. In realtà non occorre inventare niente, bensì essere più consapevoli e attenti: la lana merino dimostra a tutti che l’economia circolare e la sostenibilità sono già oggi reali. Anzi, lo sono da millenni». Gli effetti economici della pandemia, arrivati dopo l’emergenza degli incendi, hanno colpito anche l’Australia e la supply chain della lana come materia prima. Ma la ripresa della Cina, già a partire dal secondo semestre del 2020, ha aiutato gli allevatori e la filiera della lana merino: «Il mercato cinese è tra i più importanti per la mostra lana e il rimbalzo registrato da mesi aiuta, anche se non può compensare il calo della domanda in Europa e Stati Uniti – conclude McCullough –. L’abbigliamento formale ha sofferto molto, meno quello sportivo e speriamo che sempre più persone si rendano conto delle funzionalità e del valore aggiunto che la lana può dare allo sportswear». Magari con la complicità di Luna Rossa.