La Cina ha lanciato missili terra-aria nello Xinjiang

Dalle carte emerge che la preoccupazione del Pentagono che Pechino possa partecipare attivamente alla guerra al fianco della Russia è molto più accentuata di quanto non emerga dai briefing in chiaro di Casa Bianca e dipartimento della Difesa che, in questi mesi, hanno sempre rassicurato di «non aver visto segnali» in questo senso.

I piani cinesi intercettati

In uno dei memo si parla di un’intercettazione dell’intelligence esterna russi, Svr, che sostiene che le autorità cinesi all’inizio di quest’anno hanno accettato di fornire armi a Vladimir Putin. Nel documento, intitolato ’The Watch Report’, è scritto, letteralmente a caratteri cubitali, che il Comitato militare di Pechino «approva il trasferimento segreto di aiuti letali alla Russia».

Il piano della Cina, secondo le carte, era mascherare le armi con equipaggiamento civile. In un altro memo si legge che è assai probabile che la Cina entrerà in guerra in caso di «un attacco ucraino su suolo russo con armi fornite dalla Nato».

I test con missili ipersonici

La Cina non è menzionata solo in riferimento alla guerra in Ucraina. In un altro documento si legge del test di un missile ipersonico condotto lo scorso 25 febbraio. Secondo quanto rivelato, il super razzo cinese - un DF-27 - ha volato per 12 minuti per 2.100 km con una “alta probabilità” di penetrare i sistemi di difesa anti-missili balistici degli Stati Uniti.

