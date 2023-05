La Cina ha il suo primo aereo passeggeri: battesimo di volo per il C919

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il C919, il primo aereo passeggeri cinese di produzione nazionale è decollato oggi per il suo volo inaugurale, come riferisce la Bbc. La Tv di Stato ha mostrato il C919 che si alza nei cieli sopra Shanghai, diretto verso la capitale Pechino. È stato costruito dalla Commercial Aviation Corporation of China (Comac) nella speranza di spezzare il predominio dei jet a corridoio singolo di Airbus e Boeing. Tuttavia il velivolo da 164 posti fa ancora molto affidamento sui componenti occidentali, compresi i motori e l’avionica, ossia gli equipaggiamenti elettronici installati a bordo degli aeromobili.

Il C919 è decollato alle 10:32 ora locale dall’aeroporto internazionale di Shanghai Hongqiao, dove hanno sede COMAC e China Eastern Airlines, ed è atterrato due ore dopo all’aeroporto di Pechino

L’aereo tornerà a Shanghai domenica sera, per poi effettuare un volo più lungo verso la città sud-occidentale di Chengdu nella giornata di lunedì.

La compagnia aerea statale China Eastern Airlines ha ordinato cinque aerei. Comac - che prevede di produrre 150 aerei all’anno entro i prossimi cinque anni - afferma di essersi già assicurata più di 1.200 ordini per il C919. Ma alcuni esperti affermano che la maggior parte di questi ordini sono lettere di intenti da parte di clienti nazionali.

Il presidente Xi Jinping, che qualche anno fa si è seduto nella cabina di pilotaggio di un modello di C919, ha descritto il progetto come uno dei risultati più innovativi della Cina.

Comac ha iniziato a lavorare all’aereo 15 anni fa con l’obiettivo di competere con l’Airbus A320 neo e con il Boeing 737 Max.