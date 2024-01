Cina, sorpasso sul Giappone: primo esportatore di auto al mondo tra gennaio e novembre

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il Giappone per decenni ha dominato il mercato delle esportazioni automobilistiche con Germania e Corea del Sud che hanno anche loro esportato una quantità enorme di automobili verso i mercati al di fuori dei loro confini. Secondo i dati preliminari della China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), la Cina ha esportato 4,41 milioni di automobili da gennaio a novembre, pari ad una crescita di ben il 58% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

La Cina ha scavalcato Giappone, Germania e Corea del Sud

La Cina è davanti all’ex leader delle esportazioni, il Giappone che pure ha visto un aumento nel 2023 del 15% a 3,99 milioni di auto per un totale di 4,3 milioni di veicoli. L’ultima volta che il Giappone è stato scalzato dal primo posto per vetture espostate è stato il 2016, quando è stato superato dalla Germania. La Cina, l’anno scorso ha esportato l’incredibile cifra di 730.000 veicoli in Russia tra gennaio e ottobre, sette volte in più rispetto al numero registrato nel 2022.

Loading...

Russia, Messico, ma anche sud-est asiatico

Chery Automobile e Great Wall Motor hanno esportato in Russia soprattutto automobili alimentate a benzina, compresi suv di medie e grandi dimensioni. E sebbene la cifra del Messico non sia così impressionante con 330.000 unità, le esportazioni sono aumentate del 71%. Ma le case cinesi non si accontentano e stanno cercando in quesi paesi di creare delle basi di produzione per accedere agli Stati Uniti senza dover pagare forti dazi di importazione.

Raddoppiate le esportazioni in Thailandia

La maggior parte delle esportazioni cinesi di veicoli ecologici elettrici pure o elettrificati che sono pari al 34% di tutte esportazioni di auto nel 2023 sono dirette verso l’Europa e il Sud-Est asiatico. Tesla che opera in Cina e Byd, il secondo produttore mondiale di veicoli elettrici, stanno puntando su queste tipo di esportazioni tanto che verso la Tailandia sono raddoppiate rispetto allo scorso anno, superando addirittura quelle destinate verso il Regno Unito.

Un nuovo terreno di sfida per i brand cinesi

D’ora in poi il mercato del sud-est asiatico diventerà un terreno di sfida coi giapponesi. Secondo la società di consulenza statunitense AlixPartners, alla base dell’ennesima escalation cinese ci sarebbero i sussidi statali sempre più un fattore determinante per il vantaggio competitivo delle case cinesi nelle esportazioni. La massiccia programmazione di sussidi da parte del governo ha, infatti, ampliato la catena di fornitura per la produzione e la vendita di auto oltre confine.